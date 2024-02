'Goochelaar' Akram Afif schiet Qatar naar winst Azië Cup met hattrick aan penalty's

Qatar heeft voor de tweede keer op rij de Azië Cup te winnen. Het gastland won van finaledebutant Jordanië met 3-1. De man van de wedstrijd was duidelijk: Akram Afif maakte een hattrick aan penalty's en vierde dat op een bijzondere manier.

De 101-voudige international van Qatar vierde zijn doelpunten met een goocheltruc. Hij liep naar de camera, haalde een kaart uit zijn sok en liet met volle vertrouwen zijn truc zien. Met speels gemak veranderede Afif een kaartje met een foto van zichzelf naar de letter 'S'. Waar de letter precies voor staat, is niet bekend. Wel dat het iets met zijn vrouw te maken heeft.

Akram Afif pulls a MAGIC TRICK as he celebrates scoring Qatar’s opener in the Asian Cup Final 🪄🃏🇶🇦 pic.twitter.com/7B0pflieuC — OneFootball (@OneFootball) February 10, 2024

Qatar maakte kwam in de 22ste minuut al op 0-1, nadat Afif een penalty raakschoot. Lang veranderde de stand niet. In de tweede helft kwam Jordanië toch nog terug. Yazan Al-Naimat, onder contract bij de Qatarese club Al-Ahli, maakte 1-1. Niet veel later maakte een van zijn ploeggenoten een overtreding binnen het zestienmeter gebied. Opnieuw trad Afif aan en schoot raak. Qatar maakte 1-2.

In de extra tijd maakte de Jordaanse keeper Yazid Abu Layla een overtreding op Afif, de Qatarese held van de dag. Diezelfde man stond (natuurlijk) achter de bal op 11 meter. Hij schoot voor de derde keer raak uit een penalty. Hij is de eerste speler ooit die een hattrick maakt in een finale van de Azië Cup.

Historie

Mocht Qatar opnieuw de Azië Cup winnen, dan wordt het het vijfde land ooit dat de Aziatische titel twee keer op rij wint. Zuid-Korea, Iran, Saoedi-Arabië en Japan ging het land voor. In de editie van 2019 won Qatar in de finale met 3-1 van Japan. Verliezend finalist Jordanië stond zelfs nog nooit in de halve finale van het eindtoernooi.