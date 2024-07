Rafael van der Vaart haalt uit naar jeugdopleiding Ajax: 'Het is werkelijk waar verschrikkelijk'

Het mag dan een jeugdopleiding zijn met van oudsher een bijzonder goede naam, Rafael van der Vaart is bijzonder kritisch op de huidige gang van zaken. En de voormalig middenvelder kan het weten, want zijn zoon Damian maakt er momenteel onderdeel van uit.

Van der Vaart vertelt in de podcast Erben en Renate: Topsportouders over zijn rol in de prille loopbaan van zijn 18-jarige zoon Damian. Wat kun je, als oud-prof, meegeven aan een kind dat hetzelfde pad bewandeld? "Ik vind het heel moeilijk", geeft de voormalig Oranje-international toe. "Er is ook geen handboek voor."

Damián van der Vaart mag 'blijven werken aan droom': Sylvie Meis reageert trots Damián van der Vaart heeft zijn contract verlengd bij Ajax. Daarmee gaat hij zijn vader Rafael achterna. Ook zijn moeder, model Sylvie Meis, is trots.

"Ik probeer hem voor te houden: waarom ben je begonnen met voetballen?", vertelt Van der Vaart. "Dat is omdat je het leuk vindt. Dat moet je elke dag uitstralen, vind ik. Dat moet je voelen en dat moet je ook wel voorgedaan krijgen. Ik vind, en daar zijn ze bij Ajax niet blij mee, ze halen bijna de ziel uit die jongens."

"Als ik bij Damian zit te kijken", vertelt Van der Vaart over de wedstrijden van zijn zoon. "Dan lijkt het wel of ze belasting moeten betalen als ze lachen. Het is verschrikkelijk. Het is werkelijk waar verschrikkelijk. Dan scoort iemand een wereldgoal en dan loopt hij weg alsof hij er zo al honderd gemaakt heeft..."

Rechterbeen

Van der Vaart legt in de podcast uit, dat hij Ajax zelf tipte over de kwaliteiten van zijn zoon. "Maar Ajax had hem echt niet genomen als hij niet goed genoeg was. Ja, hij mocht daar wel stage lopen, omdat ik zijn vader was, dat hebben ze eerlijk gezegd. Het mes snijdt natuurlijk aan twee kanten, dus je moet soms even profiteren, maar je moet het wel zelf laten zien."

Van der Vaart, zelf gezegend met bijzonder veel gevoel in zijn linkerbeen, heeft alle vertrouwen in zijn zoon: "Hij heeft een geweldig rechterbeen, zoals Beckham vroeger had. Dat zie je bijna niet meer in het hedendaagse voetbal."