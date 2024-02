'Roma-verdediger Chris Smalling mist mogelijk tóch duel met Feyenoord'

Feyenoord-opponent AS Roma mist donderdag mogelijk een belangrijke speler in het duel in de tussenronde van de Europa League. Verdediger Chris Smalling verliet afgelopen zondag het trainingsveld.

Smalling kampt al het gehele seizoen met fitheid en speelde zijn laatste wedstrijd voor Roma op 9 september in het duel met AC Milan. Sindsdien is de verdediger bezig met zijn comeback, maar Italiaanse media melden nu dat Smalling nu weer last heeft.

Heftige blessure

Smalling speelde dit seizoen pas drie wedstrijden voor de Romeinen. Hij is al het hele seizoen bezig met zijn comeback en zat afgelopen zaterdag weer voor het eerst bij de wedstrijdselectie sinds 9 september 2023. Het leek er even op dat de verdediger mogelijk zijn return kon maken tegen Feyenoord, maar nu lijkt deze comeback toch ver weg.

Kans voor Dean Huijsen

De blessure van Smalling biedt een kans voor Nederlander Dean Huijsen. De van Juventus overgekomen verdediger speelde bij Roma al een aantal keer op de plek van Smalling. Huijsen was twee weken geleden zelfs trefzeker voor de Romeinen in het duel met Cagliari.

Tussenronde Europa League

Feyenoord en AS Roma nemen het donderdag 15 februari tegen elkaar op in de tussenronde van de Europa League. Het is de derde keer op rij dat de Rotterdammers de Romeinen treffen in Europa. Roma heeft sinds vorige maand een nieuwe coach nadat Jose Mourinho ontslagen werd.