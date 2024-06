Ronald Koeman zit één ding dwars in de voorbereiding: 'Gelukkig worden we van andere dingen vrolijker'

Ronald Koeman is tevreden met de faciliteiten van de Nederlandse selectie in Duitsland. De ploeg verblijft in een luxe hotel in Wolfsburg. Toch is niet alles naar wens van de bondscoach. "Gelukkig worden we van andere dingen vrolijker."

Ronald Koeman vertelde goed geslapen te hebben, de eerste nacht in Wolfsburg. Op maandag vloog de groep naar de Duitse stad, wat de KNVB overigens op de nodige kritiek kwam te staan. De bondscoach was tevreden over de faciliteiten van het Ritz Carlton Hotel.

Een inkijkje in vijfsterrenhotel van Oranje in Wolfsburg: duurste suite kost 1800 euro per nacht Het Nederlands elftal is dinsdagmiddag aangekomen in Duitsland voor het EK voetbal. De selectie zal verblijven in Wolfsburg, in het Ritz Carlton Hotel. Dat ligt dicht bij het trainingscomplex van VfL Wolfsburg, waar Nederland zal trainen. Het is een hotel waar het de spelers aan niets zal ontbreken. Check hier alle kamers, suites en luxe ruimtes van het hotel dat Nederland ter beschikking heeft.

Het hotel ligt dicht bij het trainingscomplex van VfL Wolfsburg, waar Nederland ook zal trainen. Wolfsburg ligt mooi centraal gelegen ten opzichte van de drie speelsteden van Oranje, te weten Hamburg, Leipzig en Berlijn. Zondag speelt de formatie van Koeman z'n eerste groepswedstrijd, tegen Polen.

Koeman is dus content met de meeste omstandigheden. "Alleen het weer", verzuchtte hij op de eerste persconferentie sinds de entree in Duitsland. "Regen, wind, donker..." Het is niet bepaald wat de trainer gewend is in Barcelona. "Gelukkig worden we van andere dingen vrolijker. Als het moet, kan ik er langer dan vier weken zitten. Graag." Dat zal nodig zijn, want de EK-finale is pas om zondag 14 juli en volgens Koeman is het EK pas geslaagd als het toernooi wordt gewonnen. Hij en zijn spelers weten dus wat hen te doen staat.

De voormalig trainer van onder meer Ajax, PSV, Feyenoord en Barcelona benoemde nog een voordeel aan het EK in Duitsland. "Het is dichtbij, dus we zullen veel support hebben." Naar schatting zitten er zo'n 15.000 Oranjefans in het stadion per groepswedstrijd. Er worden bij alle groepswedstrijden echter flink meer supporters in de speelstad verwacht, vertelde manager marketing Rosella Passier van de KNVB tegenover nu.nl. Wanneer Nederland goed presteert, kan dat aantal nog oplopen.

