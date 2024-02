Royal Antwerp bewijst zichzelf geen dienst en moet in return bekerfinale veiligstellen

Royal Antwerp heeft nog geen voortvarende start gemaakt in de halve finale van de Belgische beker. De ploeg van trainer Mark van Bommel speelde in de eerste wedstrijd van een tweeluik met Oostende met 1-1 gelijk. De return volgt op 29 februari en dus kan Antwerp nog steeds naar de finale om de bekertitel te verdedigen.

Van Bommel begon weer met een Nederlands getinte basiself tegen Oostende. Jurgen Ekkelenkamp en Owen Wijndal begonnen vanaf de aftrap aan de wedstrijd, Gyrano Kerk vanaf de bank. Vincent Janssen zat niet bij de selectie. De wedstrijd tussen Oostende en Royal Antwerp is de eerste van twee ontmoetingen in de halve finale van de Crocky Cup. De ploeg van Van Bommel is titelverdediger in het bekertoernooi.

Comeback

Royal Antwerp begon voortvarend en zette direct druk op de thuisploeg. Dat resulteerde al na 23 minuutjes spelen in de openingsgoal van Mahamadou Doumbia namens Antwerp. Toch kon Van Bommel niet met een voorsprong aan de thee. Ewan Henderson maakte namens de thuisploeg vlak voor rust de gelijkmaker voor Oostende. Antwerp staat op dit moment vierde in de Belgische Jupiler League. (Tekst gaat verder onder de video)

𝐅𝐫𝐚𝐚𝐢𝐞 gelijkmaker 😍

Spanning

In de tweede helft gingen de kansen over en weer, maar bleek het voor beide ploegen lastig om het scoren voort te zetten. De teams hoefden ook niet, aangezien op 29 februari de return volgt in Antwerpen. De ploeg van Van Bommel speelde daardoor de wedstrijd uit en laat het aankomen op de tweede wedstrijd die wordt afgewerkt op de eigen Bosuil.