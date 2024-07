Vijf onvoldoendes voor Oranje: Franse sportkrant totaal niet onder de indruk van Nederland tegen Roemenië

Het Nederlands elftal heerste dinsdagavond tegen Roemenië. Tenminste, dat vonden we in Nederland zelf. De Fransen dachten daar anders over: een Franse krant deelde liefst vijf onvoldoendes uit aan spelers van Oranje.

L'Équipe staat erom bekend streng te zijn met cijfers en dat was ook dinsdagavond niet anders. Steven Bergwijn kreeg zelfs een 3 voor zijn optreden in de eerste helft, terwijl Jerdy Schouten het moest doen met een 4. Memphis Depay, Tijjani Reijnders en Xavi Simons kregen allemaal een 5. Let op: dit is op basis van cijfers tot de tien.

Bondscoach Ronald Koeman wees Simons na de wedstrijd aan als beste speler aan Nederlandse zijde. L'Équipe vond Cody Gakpo - goed voor een doelpunt en een assist - de beste speler van het veld. De aanvaller van Liverpool kreeg een 8. Overigens kreeg Donyell Malen - die in één helft twee keer scoorde - slechts een 6 van de Franse krant.

Allemaal een onvoldoende

De reden voor de lage cijfers lijkt het enorm zwakke optreden van Roemenië. Daar kregen liefst negen spelers een 4 voor hun optreden. De linksback kreeg geen cijfer, terwijl aanvaller Dennis Man als enige een 5 kreeg. Gemiddeld kregen de Roemenen dus een 4 voor hun optreden, Oranje moest het doen met een 5,8.

Gakpo haalde het cijfer natuurlijk omhoog en daarnaast kregen ook drie van de vier verdedigers een 7. Denzel Dumfries, Stefan de Vrij en Nathan Aké kregen dat cijfer, Virgil van Dijk en Bart Verbruggen moesten het doen met een 6.

Cijfers van Sportnieuws.nl

Sportnieuws.nl deelde zelf ook cijfers uit aan de spelers van Oranje. Rick Kraaijeveld, verslaggever ter plekke, gaf Gakpo ook een 8. Hoewel iedereen een voldoende kreeg bij Sportnieuws.nl, was Kraaijeveld toch strenger voor de Nederlandse verdediging dan L'Équipe: Dumfries en De Vrij moesten het doen met een 6.

