'Laat Memphis Depay maar onderwerp van gesprek zijn, dan scoort Cody Gakpo wel zijn doelpunten'

Daar gaat Cody Gakpo, sprintend naar de dugout nadat hij Nederland eigenhandig uit de put heeft getrokken. Een prachtige aanval rondde hij dito af. Geen dansje, gewijs naar zichzelf. Nee, hij wil geen aandacht. Hij geeft deze graag aan iemand anders. Hij knuffelt een staflid, die Gakpo vertelde dat hij als eerst zou scoren. Gakpo is een stille kracht buiten, maar is luid in het veld.

"Iedereen verwacht veel van ons, maar ik denk dat wij ook veel van onszelf mogen verwachten", achteloos sprak de man of the match Cody Gakpo deze woorden uit na afloop. Waar al zijn medespelers zeggen dat Nederland 'goed heeft gereageerd' na het verlies tegen Oostenrijk, kijkt hij alweer verder. Hij wil meer, eist meer en droomt van meer. Gakpo zit er lekker in en neemt Nederland bij de hand.

Hij spreekt over een 'klein statement' dat Nederland neer heeft gezet tegen Roemenië. Een bepaalde belofte, zo u wil. Dat er echt wel meer in zit voor Oranje, dan wat ze tot nu toe hebben laten zien. En een ieder die naar Gakpo kijkt, zal het nog geloven ook. Hij is de personificatie van de klasse van het Nederlands elftal. Hij ís alles dat Nederland laat zien.

Kansen missen

Het was niet allemaal geweldig tegen Roemenië, zo gaf de matchwinner zelf ook toe. Meermaals stond Gakpo met de handen in de lucht of maakte hij een sprongetje van frustratie. Wéér kreeg hij geen bal, terwijl hij vogelvrij stond op links. Wéér werd een bal verkeerd teruggelegd waardoor Nederland een zoveelste kans om zeep hielp.

Kansen afmaken, daar had Nederland moeite mee en dat zal beter moeten tegen betere tegenstanders. Geen slecht woord daarover na afloop van Gakpo, hij benoemde continu hoe de overwinning een teamprestatie is. Terwijl een ieder weet dat Nederland hem nodig heeft gehad voor de overwinning.

Hij liet het zien op het WK met drie doelpunten. Hij was ook degene die Koopmeiners ervan overtuigde dé vrije trap tegen Argentinië te nemen. Gakpo is zelfverzekerd, heeft invloed op teamgenoten en snapt helemaal hoe een toernooi in elkaar zet. Hij weet wat je leveren moet. Op dit EK heeft hij er ook alweer drie inliggen, er staat geen maat op hem.

Zijn collega's misten kansen, maar hij creëerde ze. Daar ging hij weer: met ferme passen over het veld, een rush vijftig meter en een venijnig afstandschot als slot. In aanvallend opzicht kent Gakpo veel smaakjes. Vergeet vooral de assist op Malen niet en het prachtige hakje op Joey Veerman. Ook dat kan de Liverpool-speler als de beste.

Cody Gakpo is dé man voorin

Waar iedereen het over Depay heeft als leider van de aanval, blijft Gakpo redelijk onopgemerkt. Koeman zei dit toernooi: "Memphis moet je vaak laten staan, omdat er ineens iets magisch kan gebeuren." De spits van Oranje presteerde toch weer ondermaats, waar Gakpo uitblonk. Niet langer is Memphis dé man voorin waar het allemaal om draait. Dit EK in elk geval niet.

Nee, die magie waar Koeman het over heeft, komt al wekenlang van Gakpo af. Want dit is zijn toernooi. Laat vooral Gakpo altijd maar staan. Dat hoeft niiet op de voorgrond te spelen van de vleugelspeler. Laat Memphis maar onderwerp van gesprek zijn, dan scoort Gakpo wel zijn doelpunten.

Geloof in Gakpo = geloof in het team

Al jaren roepen mensen om spitsen als Robin van Persie, Ruud van Nistelrooij of een ander van dat kaliber. Memphis heeft zo'n niveau nooit bereikt. Maar momenteel heeft Nederland Gakpo, die met dezelfde trademarkmove als Arjen Robben de verdedigers dol draait: de bal krijgt, naar binnen drijft en schieten maar. Het lukte Gakpo tegen Roemenië weer, alosf het niets was. Hij is gedeeld EK-topscorer en hij is voorlopig nog niet klaar. Hem ongenaakbaar verklaren is nog te vroeg, maar hij draagt Nederland momenteel, dat is een feit.

Gakpo doet het alsof hij dat elke avond doet. Alsof hij altijd scoort op een EK. Alsof hij altijd Nederland uit het slob trekt, op zoek naar iets moois. En dat moois, heeft hij voor ogen. Nederland heeft immers 'een klein statement' gemaakt. Zolang Gakpo gelooft in het team, zou heel Nederland moeten geloven in het team. Wie we ook treffen, in welke ronde dan ook: alle ballen op Gakpo, dan wordt dit EK een succes.

