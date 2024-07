Vader van Lamine Yamal reageert op foto: 'Misschien heeft hij juist Lionel Messi gezegend'

Lamine Yamal is een van de grote sensaties van het EK voetbal. De net zeventien geworden speler staat zondag met Spanje in de finale tegen Engeland.

Lamal moest tijdens het toernooi in Duitsland tussen de wedstrijden en trainingen en interviews door, ook nog zijn huiswerk maken en doormailen. Het is lastig om het te beseffen als hij na een rush de bal in de kruising krult, zoals in de halve finale tegen Frankrijk, maar toen het EK begon was hij pas zestien. Zaterdag werd hij zeventien.

Ook voor zijn ouders zijn het prachtige tijden. Zijn vader Mounir Nasraoui geniet met volle teugen van wat zijn zoon laat zien. Maar hij vindt alle aandacht voor zichzelf ook wel prachtig. Zo zei hij na de halve finale volgens Forbes tegen diverse media dat hij bij de geboorte van Lamine wist dat hij een ster zou worden.

"Niet alleen met voetbal, maar ook als persoon is hij de beste. Hij is een kind, een zegen van God. Dat is erg belangrijk, daar moet waardering voor zijn."

Lamine Yamal's father, Mounir Nasraoui, said maybe his son blessed Lionel Messi during their photoshoot together while Yamal was a baby 😂 pic.twitter.com/nBeUUXnWtH — ESPN FC (@ESPNFC) July 11, 2024

Tijdens het EK dook er een oude foto op, waarop een 20-jarige Lionel Messi naast Lamine Yamal als baby staat. Het bleek een foto die werd genomen nadat de ouders van Yamal een prijsvraag hadden gewonnen. Het prentje kwam in een kalender die werd gekocht om geld in te zamelen voor een goed doel.

Een grap die vervolgens werd gemaakt, luidde dat Messi toen zijn talenten op magische wijze heeft doorgegeven aan Yamal. Pa ziet het anders: "Lionel Messi heeft Lamine na zijn geboorte gezegend? Misschien was het andersom en heeft Lamine Messi gezegend!", zei hij volgens SportsManor.

