Spanje dreigt boete te krijgen nadat het weigert Lamine Yamal te wisselen tegen Georgië op het EK

Lamine Yamal stond zondagavond in de basis bij Spanje in de achtste finales op het EK en bondscoach Luis de la Fuente was zo tevreden over de 16-jarige aanvaller dat hij hem het hele duel liet staan. Dat kan weleens een probleem zijn voor de Spanjaarden, want Yamal mag zo laat helemaal niet meer voetballen op het EK in Duitsland.

De wedstrijd tegen Georgië begon om 21:00 uur. Spanje won uiteindelijk met 4-1 waardoor het in de kwartfinales staat. Yamal speelde tot het laatste fluitsignaal, maar daarmee overtrad Spanje de Duitse wet.

Met zijn 16 jaar en 338 dagen oud werd Yamal in het eerste groepsduel tegen Kroatië de jongste speler ooit op een EK voetbal. In Duitsland geldt de regel dat jongeren onder de achttien jaar oud niet na 20:00 uur mogen werken. Gelukkig voor Spanje en Yamal is er een uitzondering voor atleten, maar ook daar heeft de aanvaller van FC Barcelona zich niet aan gehouden.

Sporters mogen tot 23:00 uur in actie komen. Maar dat is inclusief tijd om te douchen en voor mediaverplichtingen. Dat heeft Yamal zeker niet gered, aangezien de wedstrijd pas rond die tijd was afgelopen.

Boete

En dus heeft het Spaanse elftal in strijd met de wet gehandeld en riskeren ze een boete. Spanje liet Yamal eerder tegen Albanië ook al tot het laatste fluitsignaal op het veld staan. Blijkbaar is Spanje niet heel erg bang om bekeurd te worden.

Examens

Gelukkig heeft Yamal niet na de late wedstrijd ook nog aan school moeten werken. De 16-jarige heeft namelijk zijn boeken mee moeten nemen naar het EK om te leren voor zijn examens. Eerder deze week kreeg hij goed nieuws daarover.

Meer geluk tegen gastland Duitsland

Spanje hoeft niet bang te worden om na het duel in de kwartfinales tegen gastland Duitsland weer beboet te worden. Dat duel begint op vrijdag 5 juli namelijk om 18.00 uur. Zelfs als het op penalty's uitdraait moet Yamal ruim op tijd klaar zijn met al zijn verplichtingen.

EK voetbal

