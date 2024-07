Teleurgestelde Ronald Koeman is trots op zijn elftal: 'Groot compliment naar deze groep'

Ronald Koeman is megatrots op het Nederlands elftal. De bondscoach vindt dat hij deze selectie het maximale uit het EK voetbal heeft gehaald. Oranje vloog er in de halve finale uit tegen Engeland (1-2 nederlaag). "We kunnen onszelf niets verwijten", stelde hij na afloop.

"Ik ben trots op deze groep, hoe we hebben gewerkt. We zijn erin blijven geloven", vervolgde Koeman tegenover de NOS. En na een mindere eerste helft vond Koeman dat het qua organisatie in de tweede helft beter stond.

"We hebben niet heel veek kunnen creëren, maar ik had het wel het gevoel richting het einde van de wedstrijd van: 'Misschien maken we hem nog'. Of anders in de verlenging wel." Toch kreeg Nederland in de 90e minuut de deksel op de neus: invaller Ollie Watkins maakte de bevrijdende 2-1 voor Engeland.

'Blij zijn met dit elftal'

Dat was extra zuur, omdat Koeman zag dat Nederland de wedstrijd onder controle had in de tweede helft. "Het geloof dat we de wedstrijd onder controle hebben, wat we in de eerste helft grotendeels niet hadden. We hebben er alles aan gedaan, maar helaas."

Koeman sprak de spelers in de kleedkamer kort toe en zal dat donderdagochtend in Wolfsburg uitgebreider doen. Hij is trots op zijn spelers en vindt dat niemand daar een andere mening over mag hebben. "Ik denk dat iedereen trots mag zijn op dit elftal. Dat blijkt ook wel uit de groten getale supporters. Dit is de selectie en daar hebben we het maximale uitgehaald. En dat is héél veel geweest. Men mag blij zijn met dit elftal."

