Tien jaar na iconische kopbal Robin van Persie op WK: 'Ging eigenlijk per ongeluk'

Oranje maakt zich klaar voor het EK in Duitsland. Nu het toernooi nog niet is begonnen, is het een mooi moment om terug te blikken op een iconisch moment in de Nederlandse voetbalgeschiedenis. Op donderdag 13 juni is het exact tien jaar geleden dat Robin van Persie dé kopbal maakte op het WK in Brazilië tegen Spanje.

"Dat ging eigenlijk per ongeluk", openbaarde Van Persie onlangs in een interview met Rijnmond. "De mooiste momenten gebeuren in een split second. We hadden die pass en loopactie heel vaak getraind. Dat idee kwam van Frans Hoek, in mijn ogen de allerbeste keeperstrainer en eigenlijk meer dan alleen keeperstrainer. Hij had ook gezien dat Casillas heel snel z’n doel uitkwam. In m’n onderbewustzijn speelde dat in die split second ook mee."

Robin van Persie niet bang voor Marco van Basten-scenario bij sc Heerenveen: ‘Nog nooit iemand gecoacht op een slechte pass’ Robin van Persie staat volgend seizoen voor het eerst op eigen benen bij sc Heerenveen. De voormalig topspits van onder meer Manchester United en Arsenal is de nieuwe hoofdtrainer van de Friezen. Een van zijn voorgangers bij sc Heerenveen is Marco van Basten, die maar moeilijk kon aarden door het niveau bij de eredivisionist. Van Persie is niet bang dat het voor hem op eenzelfde scenario uitloopt.

'Ben er wel trots op hoor'

Van Persie wilde de bal eigenlijk op zijn borst aannemen, alleen de spits kwam niet uit met zijn stappen. Zijn enige optie was koppen. "En ik wist ook dat Casillas ergens zou komen. Ik heb niet gezien waar hij precies stond, maar wist doordat Frans Hoek dat constant benadrukte: hij komt uit z’n doel, dus de bal moet eroverheen. Toen werd het een soort kopbalstift. Als dat op zo’n moment gebeurt… dat is wel ultiem. Ik heb ‘m nu wel vaak genoeg gezien hoor, maar ik ben er wel trots op."

Ondanks de wonderschone goal werd Van Persies kopbal niet opgenomen in de lijst met 22 mooiste doelpunten in de WK-geschiedenis van de FIFA. Daar staat wel de kanonskogel van Giovanni van Bronckhorst in de halve finale van het WK in 2010 tegen Uruguay.

EK-voetbal

Misschien maakt Memphis Depay of Xavi Simons tijdens het EK wel een goal voor in de geschiedenisboeken van Oranje. Al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen vind je op onze speciale EK-pagina. Check verder ook alle selecties, groepsindelingen en de wedstrijden.