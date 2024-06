'Totale bagger': buitenlandse media houden zich niet in over Nederland na nederlaag tegen Oostenrijk

Nederland zat dinsdagavond in Berlijn in zak en as na de nederlaag tegen Oostenrijk (3-2), maar in het buitenland genoten ze van het spel van de Oostenrijkers en de knotsgekke wedstrijd op het EK voetbal in het algemeen.

'Dit was de beste wedstrijd van het EK', kopte het Duitse BILD. 'Een spectaculaire overwinning van Rangnick op Nederland.' Oostenrijk speelt met bondscoach Ralf Rangnick een soort powervoetbal, met de druk ver naar voren. BILD sprak ook van een 'wilde sensatie', dat Oostenrijk het 'Nederlandse festival' stil kreeg.

'Nederland verliest een thriller en neemt het nu mogelijk op tegen Engeland', ziet The Sun. Omdat Oranje als derde is geëindigd, zit een wedstrijd tegen Engeland er inderdaad mogelijk in. Dan moet Engeland wél eerste eindigen in de poule én hangt het ook nog af op welke plek Oranje eindigt bij de beste nummers drie.

'Opluchting voor Engeland'

'Totale bagger', noemde het Engelse medium het spel van Oranje ook. 'Een schaduw van de teams met Johan Cruijff en Marco van Basten, die met hun finesse voor entertainment zorgden.'

De landgenoten van de Daily Mail waren onder de indruk van het spel van Rangnick. 'Toen ze hier aankwamen, was het niet zeker of ze de poule met Frankrijk en Nederland zouden doorkomen. Bovenaan eindigen in de groep is echt knap én een opluchting voor Engeland.'

Bij La Gazzetta Dello Sport zagen we een vrij opvallende mening. 'Het is een resultaat dat, alles bij elkaar genomen, beiden goed uitkomt.' De Italiaanse krant zag bij de wedstrijd tussen Nederland en Oostenrijk 'balans, kwaliteit en verrassing'. 'Zowel tactisch als technisch speelden Nederland en Oostenrijk een plezierige wedstrijd.'

