Waar en wanneer speelt Nederland de volgende wedstrijd op het EK?

De groepsfase nadert zijn einde en het Nederlands elftal heeft zich na twee wedstrijden al verzekerd van de achtste finales. Het is alleen de grote vraag op welke plek Oranje in de poule eindigt. Pas dan is duidelijk waar en wanneer Nederland de volgende wedstrijd speelt op het EK.

Nederland is momenteel koploper van Groep B met vier punten uit twee duels. Frankrijk heeft evenveel punten, alleen een minder doelsaldo. Oostenrijk, de laatste tegenstander van Oranje in de poulefase, heeft drie punten en Polen is al uitgeschakeld. Blijft de ranglijst hetzelfde, dan weet Nederland waar het aan toe is, wanneer het speelt en uit welke poule de tegenstander komt.



Wanneer speelt Nederland de volgende wedstrijd op het EK?

Daarvoor moeten we het speelschema erbij pakken. Eindigt Nederland als eerste, dan speelt het tegen de nummer twee van Groep F (momenteel Turkije). Bij een tweede plek moet Oranje juist tegen het land dat als tweede eindigt in Groep E (momenteel België). Alleen bij een derde plaats weet bondscoach Ronald Koeman nog niet precies waar hij aan toe is. Dit is afhankelijk vanuit welke groepen de vier beste nummers drie komen.

Een overzicht:

Eerste in de poule: dinsdag 2 juli, 21:00 uur

Tweede in de poule: maandag 1 juli, 18:00 uur

Derde in de poule: 30 juni of 2 juli, 18:00 uur

Waar speelt Nederland de volgende wedstrijd op het EK?

Ook dat is allemaal al ingevuld, alleen is het afhankelijk op welke positie Nederland eindigt in de groep. Bij een eerste plaats speelt Oranje in Leipzig, waar het eerder dit EK al met 0-0 gelijkspeelde tegen Frankrijk. Bij plek twee gaat het naar Düsseldorf en als het Nederlands elftal derde wordt dan geldt hetzelfde scenario als met de datum.

Eerste in de poule: Leipzig

Tweede in de poule: Düsseldorf

Derde in de poule: Keulen, München of Gelsenkirchen

