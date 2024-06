'Blessure Frenkie de Jong is balen voor Oranje, maar absoluut geen ramp richting het EK'

Frenkie de Jong gaat niet mee naar het EK. Dat nieuws sloeg in als een bom maandagavond na de uitzwaaiwedstrijd van Oranje. De middenvelder trainde de hele voorbereiding mee, maar is toch te erg geblesseerd. Zijn blessure kan juist goed uitpakken voor de selectie van het Nederlands elftal, vindt Sportnieuws.nl-verslaggever Rick Kraaijeveld.

Oranje komt met de afwezigheid van Frenkie de Jong krap te zitten in middenvelders. Maar een vervanger voor Frenkie is binnen de selectie al opgestaan. De heren kregen in de middag te horen dat De Jong niet mee zou gaan, toen de opstelling al bekend was. Daarin stond Joey Veerman, die duidelijk maakte dat hij dé vervanger van Frenkie moet zijn. Hij speelde een goede wedstrijd tegen IJsland en strooide met passes.

Joey Veerman blinkt uit, Cody Gakpo onzichtbaar in De Kuip: dit zijn de rapportcijfers van Oranje De spelers van Oranje reizen met gemengde gevoelens af naar Duitsland. De uitzwaaiwedstrijd tegen IJsland werd met 4-0 gewonnen. Joey Veerman was een van de uitblinkers. Hij krijgt dan ook het hoogste rapportcijfer. Cody Gakpo krijgt het laagste cijfer, hij vervulde een figurantenrol. Maar na de wedstrijd had iedereen het vooral over het afhaken van Frenkie de Jong.

Geen reden voor paniek

Met De Jong had Oranje iets extra's gehad, meer flair en beweging naar voren. Maar met Veerman heeft Nederland een geweldige spelverdeler. Nederland heeft twee wedstrijden gespeeld zonder Frenkie en allebei met 4-0 gewonnen. De tegenstanders zijn van een ander kaliber, maar de selectie laat zien goed op elkaar ingespeeld te zijn. Er wordt als een team gespeeld, precies wat noodzakelijk is als je beste speler uitvalt.

Het middenveld van maandagavond met Veerman, Jerdy Schouten en Tijjani Reijnders heeft laten zien capabel genoeg te zijn. Een andere versie, met Veerman, Reijnders naast elkaar en Gini Wijnaldum ervoor is ook nog een optie. Koeman heeft, met de weinige mogelijkheden, toch nog genoeg variaties om verschillende kanten op te gaan met het middenveld.

Geliefde Mikky Kiemeney leeft mee met Frenkie de Jong: 'Hou van jou' Frenkie de Jong kan vanwege zijn enkelblessure definitief niet mee naar het EK met Oranje. Een flinke domper voor de middenvelder. Gelukkig steunt zijn vrouw Mikky Kiemeney hem in deze moeilijke tijd.

Spoeling is dun

Vlak voor de wedstrijd viel ook Teun Koopmeiners al uit met een blessure aan zijn lies. Ronald Koeman was daar allerminst positief over. De kans is behoorlijk aanwezig dat hij morgen alsnog afvalt. Toch hoeft Nederland niet gelijk bij de pakken neer te gaan zitten, dat De Jong (en waarschijnlijk Koopmeiners) niet meegaan hoeft niet slecht uit te pakken. Het kan Nederland juist sterker maken.

Emotionele Frenkie de Jong laat na drama van zich horen: 'Verdrietig en teleurgesteld' Frenkie de Jong heeft gereageerd op het verschrikkelijke nieuws dat hij het EK voetbal in Duitsland mist. De middenvelder van FC Barcelona had goede hoop dat hij het zou halen, maar ontbreekt definitief. Op Instagram reageert De Jong.

De onduidelijkheid over De Jong had toch voor enige onrust kunnen zorgen binnen de selectie. Nu weet iedereen waar het aan toe is, er is duidelijkheid. De middenvelders kunnen de focus op hun eigen spel leggen. Met De Jong in het veld had het toch veel om hem gedraaid, nu kan een ieder uit zijn eigen kracht spelen. Precies wat Veerman heeft gedaan. "Ik wist dat ik mezelf moest laten zien en dat is wel gelukt", zei de middenvelder er zelf over.

Ronald Koeman wijt blessures aan drukke voetbalkalender: 'En nu zitten wij met de gebakken peren met Frenkie de Jong' Bondscoach Ronald Koeman won maandagavond met 4-0 de uitzwaaiwedstrijd voor het EK tegen IJsland. Toch was er geen feeststemming. De overwinning werd overschaduwd door de blessures van Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners.

Vervanger

Een vervanger voor De Jong wist Koeman nog niet te noemen na afloop: "Misschien loopt er ergens nog een 16-jarig talent rond", grapte de bondscoach. Maar hij heeft gelijk: de spoeling is enorm dun. Ian Maatsen heeft al ervaring op de plek en viel op het laatste moment af. Al zal die keuze wat onwaarschijnlijk zijn. Ook Calvin Stengs, die al op vakantie is, is nog een optie. Al kunnen Ajacieden Steven Berghuis en Kenneth Taylor ook prima opgeroepen worden.

Het zou dan ook niet gek zijn als hij een aanvaller of verdediger extra erbij haalt. Er is in ieder geval geen reden tot paniek. Het gemis van Frenkie is zuur, maar doet niet af aan de verdere kwaliteiten van Nederland. Dat zullen ze moeten laten zien in de eerste wedstrijd tegen Polen op zondag.

Alles over EK voetbal

Bekijk op onze speciale EK-pagina al het laatste nieuws rond Oranje en andere landen. Check verder ook alle selecties, groepsindelingen en de wedstrijden.

Doe mee met ons EK-spel

Op zoek naar eeuwige roem met jouw sportteam? Speel dan direct mee met de Captains Poule van ons EK-spel en maak kans op een unieke prijs. Win je met jouw team deze competitie, dan volgen wij met Sportnieuws.nl een jaar lang de verrichtingen van jouw team.