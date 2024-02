Vitesse nóg dieper in de problemen; ondanks nieuwelingen blijkt ook Go Ahead Eagles te sterk

Vitesse heeft zondagmiddag met 2-0 verloren van Go Ahead Eagles. In het GelreDome kregen twee nieuwe aanwinsten van Vitesse de kans, maar zij konden een nieuwe nederlaag niet voorkomen. Go Ahead staat door de zege zesde in de Eredivisie, Vitesse is de hekkensluiter.

Bij Vitesse stond Mexx Meerdink aan de aftrap. De 20-jarige spits werd op 31 januari gehuurd van AZ en hij mocht dus meteen zijn debuut maken. Anis Hadj Moussa en Adrian Mazilu, andere huurlingen, begonnen op de bank. En Paxten Aaronson, gehuurd van Eintracht Frankfurt, zat nog niet bij de selectie.

Na de thee kwam ook Hadj Moussa in het veld. De buitenspeler, die gehuurd wordt van het Belgische Patro Eisden, moest proberen om een 1-0 achterstand om te draaien. In de 37e minuut had Oliver Edvardsen Go Ahead Eagles op voorsprong geschoten.

In de tweede helft werd Vitesse wel iets beter, maar het was Go Ahead dat als terechte winnaar van het veld stapte. In de komende weken hoopt Vitesse veel punten te pakken tegen concurrenten als Heracles, Volendam en Excelsior.

Rode kaart

In de blessuretijd pakte Willum Willumsson een heel domme rode kaart. De Go Ahead-spits schoffelde iemand van achteren onderuit. Even later kwam zijn ploeg wel op een 2-0 voorsprong: Jakob Breum scoorde uit een counter.

Stand Eredivisie

Vitesse blijft door de thuisnederlaag onderaan staan in de Eredivisie. De Arnhemmers hebben twaalf punten na na twintig wedstrijden. FC Volendam heeft ook twaalf punten, maar komt zondagmiddag nog in actie tegen FC Utrecht. Heracles Almelo, dat op de veilige vijftiende plek staat, heeft negentien punten.

Go Ahead Eagles staat door de nipte zege op de zesde plek in de Eredivisie. De vijfde plek, waar Ajax staat, is vér weg. De Deventenaren moeten wel blijven winnen, want NEC heeft maar één puntje minder.