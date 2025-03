Vrouw van Premier League-speler na veel haatberichten tijdens zwangerschap bevallen van eerste kind

Arsenal-speler Kai Havertz is samen met zijn vrouw Sophia voor het eerst ouders geworden. De twee meldden woensdag dat hun zoontje is geboren. De zangerschap was een heftige periode voor Sophia.

Zij ontving namelijk erg veel haatberichten, die ook gericht waren aan haar toen nog ongeboren kind. Het 25-jarige Duitse model deelde in januari screenshots van vreselijke teksten die haar werden toegestuurd. "Ik hoop dat je een miskraam krijgt", schreef iemand aan haar adres en ook een ander heeft niet bepaald het beste voor met het ongeboren kindje: "Ik kom naar je huis en zal je baby afslachten. Wacht maar, want ik maak geen grap."

Zwangere vrouw van topvoetballer overspoeld met bedreigingen na gemiste penalty: 'Dat ga ik met je baby doen' Arsenal verloor zondag in de derde ronde van de FA Cup in eigen huis na strafschoppen van Manchester United. Bij de bezoekers was Joshua Zirkzee de held door de beslissende pingel binnen te schieten, maar bij de Londense ploeg was Kai Havertz juist de schlemiel door als enige te missen. Zijn zwangere vrouw werd daarna het doelwit van een aantal gefrustreerde kijkers.

De berichten werden gestuurd naar aanleiding van een strafschoppenserie in het FA Cup-duel tussen Arsenal en Manchester United. Havertz miste als enige een penalty. Dat werd hem én zijn vrouw dus niet in dank afgenomen. Er werd zelfs een 17-jarige jongen opgepakt door de Engelse politie wegens het versturen van de bedreigingen aan het adres van het koppel.

Nu dat incident achter de rug is kunnen de Duitse international en zijn vriendin genieten van hun pasgeboren zoontje. "Welkom op de wereld kleine jongen. We houden heel veel van je", schreven de kersverse ouders op Instagram. De naam van het jongetje is nog niet bekendgemaakt. Kai en Sophia zijn al samen sinds 2018. De voetballer vroeg zijn geliefde vijf jaar later ten huwelijk.

Havertz zat niet bij de selectie voor de Nations League-kwartfinale tussen Duitsland en Italië. Hij kon dus bij zijn vrouw zijn deze interlandperiode. Die Mannschaft won uiteindelijk over twee wedstrijden van de Italianen. In eigen huis werd het 3-3 en op Italiaanse bodem won Duitsland met 1-2.

Bizarre goal bij Duitsland - Italië: zelfs camera's worden op het verkeerde been gezet Het is de meest opzienbarende goal van deze avond: de 2-0 van Duitsland - Italië. De Italianen staan totaal niet op te letten en worden verrast bij een corner. Ook de regie mist het doelpunt compleet.

Arsenal speelt dinsdag 1 april weer in de Premier League tegen Fulham. De ploeg die PSV uitschakelde in de Champions League staat tweede in de Engelse competitie, twaalf punten achter koploper Liverpool.

