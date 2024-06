Wéér een vroege achterstand voor Nederland en dat is bepaald niet voor het eerst onder Ronald Koeman

Het Nederlands elftal kwam in de groepswedstrijd op het EK tegen Oostenrijk al na zes minuten op een achterstand. Het is niet voor het eerst dat het gebeurt onder bondscoach Ronald Koeman.

Nederland - Oostenrijk is de zeventiende wedstrijd van Koeman in zijn tweede periode als bondscoach van Oranje. De eigen goal van Donyell Malen in de zesde minuut betekende alweer de zevende vroege tegengoal die Oranje incasseerde in die duels.

Al in eerste wedstrijd Koeman

Koeman begon bij Oranje met een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk en al meteen ging het faliekant mis. De Fransen scoorden binnen het eerste kwartier liefst twee keer. Daarmee werd een trend ingezet. Daarna scoorden ook Italië, Ierland, nogmaals Frankrijk en Duitsland binnen de eerste vijftien minuten een goal tegen Nederland.

Meer dan 40 procent

De groepswedstrijd op dit EK tegen Polen mogen we eigenlijk niet meetellen. Toen scoorde spits Buksa in de zestiende minuut uit een corner. Maar het geeft wel aan dat Koeman zijn elftal relatief vaak zwak ziet starten. De zevende vroege tegengoal, de eigen goal van Malen tegen Oostenrijk, in de zeventiende wedstrijd betekent een vroege tegengoal in 41 procent van de wedstrijden onder Koeman.

Vorige periode

Het Oranje onder Koeman in zijn eerste periode had er een zelfde handje van om vroeg tegengoals te incasseren. In 35 procent van de wedstrijden in de eerste periode onder Koeman slikte Nederland in het eerste kwartier een tegentreffer. Dat is nog iets beter dan het nu is...

