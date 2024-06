NOS luistert naar mopperende kijkers en past bron van irritatie aan bij duel van Oranje

Het was sinds de start van de derde speelronde op het EK voetbal een veelgehoorde klacht: de grootte van de tussenstanden tijdens de livewedstrijden bij de NOS. Nu twee dagen klagen lijkt het nu helemaal te kloppen.

Het begon bij de wedstrijd tussen Duitsland en Zwitserland. Tijdens dat treffen was de tussenstand van het andere duel in Groep A - tussen Schotland en Hongarije - niet in beeld. En daar waren veel kijkers niet blij mee. In het verleden gebeurde dit immers wel.

De NOS luisterde naar de klachten en voegde maandag wél de tussenstand bij de andere wedstrijd toe. Maar dat deden ze enorm groot, met ook nog eens een uitlegtekst erbij. Daarmee was een aanzienlijk deel van het beeld bezet met tussenstanden. Wéér klachten aan het adres van de NOS.

Gister geen tussenstand van de tweede wedstrijd, vandaag m’n halve scherm er mee vol. Grafische afdeling NOS nog niet in knock-out-vorm. pic.twitter.com/sgt5nsjD4C — Thijs Faber (@Thijs_Faber) June 24, 2024

Nu écht opgelost

Dinsdag lijkt het wel allemaal opgelost. Bij Nederland - Oostenrijk is de tussenstand van die wedstrijd duidelijk te zien, met daaronder kleiner de tussenstand bij Frankrijk - Polen.

Daarmee is de wens om de tussenstand 'bij de andere wedstrijd' te zien in vervulling gegaan én is de wedstrijd ook nog te volgen.

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.