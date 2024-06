Wit-Russische influencer beloofde 350.000 euro aan veldbestormers Champions League-finale

De veldbestormers die de Champions League-finale verstoorden hadden een specifiek doel voor ogen. Een Wit-Russische influencer had hen 350.000 euro beloofd.

Vlak na de aftrap moest de finale al stilgelegd worden vanwege de ongenode gasten. Beveiligers grepen eerst nauwelijks in en kwamen pas na een tijdje het veld op om de veldbestormers af te voeren. Ondertussen had Dortmund-speler Marcel Sabitzer er eentje neergemaaid.

De bestormers droegen t-shirts met daarop 'Mellstroy'. Het blijkt een Wit-Russische streamer te zijn die naar verluidt 350.000 uitloofde voor de actie.

Andrey Burim, zoals de streamer echt heet heeft ruim drie miljoen volgers op Instagram en 1,8 miljoen op TikTok. Zijn bekendheid heeft hij vooral te danken heeft aan games als Minecraft op Youtube.

Een van de veldbestormers maakt een selfie met Vinicius Junior. Getty Images.

'Mellstroy' deed een oproep aan zijn miljoenen volgers om het veld te bestormen tijdens de Champions League-finale. De eerste die het veld zou kunnen bestormen met een t-shirt van de influencer zou 350.000 euro krijgen. De bestormer met het zwarte T-shirt, die ook uit was op selfies met de Real-spelers, was het snelst. Het is nog maar de vraag of hij het geldbedrag ook echt in ontvangst zal mogen nemen.