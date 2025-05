Hond op parcours zorgt voor opschudding bij wielerronde: Wout Poels koerst af op eindzege

Wout Poels heeft vrijdag een uitstekende zaken gedaan richting de eindzege in de Ronde van Turkije. De Nederlandse klassementsleider behaalde een tweede plek in de laatste bergrit achter zijn ploeggenoot en vergrootte zijn voorsprong in het algemeen klassement. Terwijl de strijd om de overwinning voortduurt, zorgde een onverwacht incident op het parcours voor wat extra opschudding.

In de zesde etappe, die wederom bergop ging, gunde Poels de zege aan zijn ploegmaat Harold Martín López, terwijl hij zijn eigen leidende positie in het klassement verstevigde. De etappe, met een zware klim van 4,2 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 8,4%, was het toneel voor een spannende strijd.

Poels wist in de laatste kilometers nog bij zijn ploegmaat aan te sluiten en verzekerde zo de dubbele triomf voor Astana. Deze prestatie viel op een dag met aanzienlijk beter weer dan de vijfde etappe, die vanwege regen werd afgelast.

Voor einde vrezende Wout Poels (37) heeft nog één groot doel: 'Zou mooi zijn' Wie denkt dat Wout Poels aan het einde van zijn carrière zit, heeft het flink mis. Hoewel de 37-jarige wielrenner 'maar' voor één seizoen tekende bij Astana, wil hij nog niet praten over stoppen. Sterker nog, hij heeft zelfs een beetje vrees voor 'het zwarte gat' dat ontstaat na het wielrennen. Dus wil hij liever toewerken naar zijn ene grote doel.

Poels op koers voor eindoverwinning

De overwinning van López, gecombineerd met Poels zijn sterke prestatie, zorgt ervoor dat de Nederlander nu met bijna een minuut voorsprong op de nummer drie, Juan Guillermo Martínez, de Ronde van Turkije leidt. De laatste twee etappes, die waarschijnlijk eindigen in een sprint, kunnen Poels geen groot gevaar meer opleveren.

Met zijn uitstekende vorm in de bergen lijkt de eindzege binnen handbereik, waarbij hij zijn landgenoot Frank van den Broek zou opvolgen als winnaar van de Ronde van Turkije.

🚴🇹🇷 | Harold Martín López wint de etappe, vlak voor zijn ploegmaat Wout Poels die zo zijn leiderstrui behoudt. De Nederlander zit op rozen voor de eindwinst! 👏👏 #TourofTurkiye



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/bVkGpkRQus — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 2, 2025

Hond op parcours

Daarnaast zorgde een onverwacht incident voor wat opschudding op het parcours: een hond liep plotseling het pad van de renners, maar gelukkig wisten zij het dier te ontwijken zonder dat het tot ongelukken kwam. Met nog twee etappes te gaan, lijkt Poels in een uitstekende positie te verkeren om de eindzege veilig te stellen.