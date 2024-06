Ongeluk in tuin kost olympisch kampioene (30) de Spelen in Parijs: 'Honderd excuses'

Katie Archibald (30) mist na een ongelukkig val in haar tuin de Olympische Spelen in Parijs. De tweevoudig olympisch kampioene baanwielrennen brak bij een struikeling in haar been.

Archibald gold als de Britse hoop op wielergoud in Parijs. Ze mikte op de olympische titels op de ploegachtervolging, koppelkoers (madison) en omnium.

"Honderd excuses voor wat dit betekent voor het olympisch team, waar ik dus geen deel meer van uitmaak", schreef de onfortuinlijke wielrenster op Instagram.

Archibald meldde dat ze geopereerd is en "de botten weer aan elkaar zijn bevestigd". De Britse ontwrichtte bij de val haar enkel, waarbij ze breukjes opliep in scheenbeen en kuitbeen.

"Ik ben dit nog aan het verwerken", aldus de vijfvoudig wereldkampioene, die op de Spelen van Rio in 2016 goud won op de ploegachtervolging en op de Spelen van Tokio in 2021 de titel veroverde op de koppelkoers, samen met Laura Kenny.

Prijzenkast

Archibald pakte in 2016 haar eerste medaille op de Olympische Spelen. In het Braziliaanse Rio de Janeiro pakte de Britse direct een gouden plak op de team pursuit. In de jaren erna werd ze wereldkampioen op het onderdeel omnium en de koppelkoers. Daarnaast heerste ze telkens op het Brits kampioenschap en won ze bijna alles. Op de Spelen van 2021 pakte ze weer goud, maar dan op de koppelkoers. Haar gouden medaille op de team pursuit kon ze niet verdedigen, die plak werd vijf jaar later ingeruild voor een zilvere.