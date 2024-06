Riejanne Markus is bij NK tijdrijden ploeggenote de baas, Daan Hoole pakt goud op één seconde

Riejanne Markus (29) is net als in 2023 Nederlands kampioene tijdrijden. In Steenbergen raffelde de coureur van Visma - Lease a Bike het traject van 37 kilometer het snelst af.

Markus was met haar 47.14 minuten een kleine halve minuut sneller dan ploeggenote Lieke Nooijen. Demi Vollering gaf 1.12 minuut toe, wat goed was voor brons. Zij zegevierde een dag eerder nog bij de Ronde van Zwitserland.

Demi Vollering bekroont topvorm in Ronde van Zwitserland met dubbele zege op slotdag Wielrenster Demi Vollering heeft haar eindzege in de Ronde van Zwitserland nog wat meer glans gegeven. De 27-jarige wielrenster van SD Worx - Protime, die al twee etappes in Zwitserland had gewonnen, won ook de laatste rit.

Ellen van Dijk

Ondanks dat Markus enkele erkende kleppers in de rit tegen de klok heeft verslagen, was er ook één grote concurrente absent. Ellen van Dijk ontbrak, die vijfmaal de Nederlandse tijdrittitel veroverde.

Van Dijk liep een gebroken enkel op tijdens een trainingskamp in Spanje. De drievoudig wereldkampioene tijdrijden is door bondscoach Loes Gunnewijk geselecteerd voor de Olympische Spelen van Parijs. De 37-jarige wielrenster start daar net als Vollering op de tijdrit en in de wegwedstrijd. Markus is reserve.





