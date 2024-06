Marianne Vos toont Nederlandse dominantie in Ronde van Catalonië

Marianne Vos heeft de Ronde van Catalonië op haar naam geschreven. Ze liet haar leidende positie in de derde en laatste etappe niet meer in gevaar komen. Riejanne Markus, de Nederlandse ploeggenote van Vos, eindigde als tweede in het algemeen klassement.

De 37-jarige renster van Visma - Lease a Bike finishte als tweede na een rit over ruim 86 kilometer van Molins de Rei naar Barcelona. Ally Wollaston uit Nieuw-Zeeland sprintte net als vrijdag naar de ritzege. Vos was zaterdag de sterkste in een bergrit naar La Molina.

Hattrick aan Nederlands dagsucces: Lorena Wiebes, Marianne Vos en Lucinda Brand juichen Een ongelooflijk vruchtbare dag voor het Nederlandse vrouwenwielrennen. Zaterdag wonnen maar liefst drie rensters een rit: Lorena Wiebes in de Ronde van Groot-Brittannië, Marianne Vos in de Ronde van Catalonië en Lucinda Brand in Dwars door het Hageland.

Vos baalt van missen winst derde etappe

"Natuurlijk vind ik het jammer dat ik vandaag net niet heb kunnen winnen, maar dat neemt niet weg dat ik met veel trots en blijdschap terugkijk op de afgelopen drie dagen", reageerde Vos op de website van haar ploeg.

"Na de onverwachte overwinning gisteren op La Molina wist ik dat de mogelijkheid er was om het klassement te winnen. We wilden vandaag controle houden in de koers en uit de problemen blijven. Dat is heel goed gelukt", voegde ze toe. "Aan het begin van de week had ik niet verwacht dat ik het klassement zou winnen, dus dat is heel bijzonder."