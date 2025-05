Topwielrenner Remco Evenepoel woedend na Belgische bekerfinale: 'Bestolen'

Remco Evenepoel was zondag niet te genieten. De Belgische wielerkampioen zat op het vliegveld na zijn tijdritzege in de Ronde van Romandië, maar wat hij daar op zijn scherm zag, maakte hem woest. Zijn club Anderlecht verloor de bekerfinale van Club Brugge met 2-1 en volgens Evenepoel was dat allesbehalve eerlijk verlopen.

Op Instagram liet Evenepoel weinig aan de verbeelding over. Eén woord volstond: "Bestolen", gevolgd door een verdrietige emoji. Als voormalig jeugdspeler van Anderlecht én nog altijd fan in hart en nieren, raakte de nederlaag hem zichtbaar diep. De band met paars-wit is sterk: voordat hij volledig voor het wielrennen koos, speelde Evenepoel niet alleen bij Anderlecht, maar ook een periode in de jeugd van PSV.

Discutabel moment zorgt voor woede

De aanleiding voor zijn frustratie? Een discutabel moment in de tweede helft. Na iets meer dan een uur spelen kopte Anderlecht-verdediger Lucas Hey de bal tegen de uitgestoken arm van Club Brugge-aanvoerder Hans Vanaken. De arm was niet tegen het lichaam, maar de afstand was kort en de intentie leek te ontbreken. Toch besloot de Belgische arbiter, gesteund door de VAR, om geen strafschop te geven. Dat leidde tot woedende reacties vanuit het Anderlecht-kamp.

Ook Anderlecht-hoofdaandeelhouder Marc Coucke kon zich moeilijk neerleggen bij het besluit. Op Instagram postte hij cynisch: "Geen commentaar, want ik ben een heel slechte verliezer vandaag", was hij duidelijk. Vanaken erkende na afloop dat de bal zijn hand raakte, maar vond een penalty onterecht: "De bal kwam van 30 centimeter. Het zou niet logisch zijn als dat een strafschop was", klonk de bekerwinnaar na afloop.

Remco Evenepoel laat van zich horen na verloren bekerfinale. ©Instagram

Tijdritzege verzacht voetbalpijn niet

Voor Evenepoel veranderde het weinig aan zijn gevoel: de beker werd volgens hem niet eerlijk verdeeld. Zijn felle reactie laat zien hoe diep zijn band met Anderlecht nog altijd zit. Zelfs als hij zelf net een tijdrit gewonnen heeft. Een paar uur eerder had hij nog reden tot juichen. In Genève knalde de wereldkampioen tijdrijden naar winst in de afsluitende tijdrit van de Ronde van Romandië.

Over 17,1 kilometer klokte hij een gemiddelde van 49,3 km/u en bleef hij zijn concurrenten ruim voor. "Haast de perfecte tijd:, noemde Evenepoel het na afloop. Een zege die vertrouwen geeft richting het vervolg van het seizoen. Al kon zelfs die sportieve opsteker zijn frustratie over het voetbal niet volledig wegpoetsen.