Lieke Klaver droomt al van 'normaal' leven: 'Leuke dingen doen met mijn vriend'

Lieke Klaver heeft weer ruimte in haar hoofd om openlijk na te denken over haar leven én over haar toekomst buiten de atletiekbaan. De 400 meter-specialiste heeft al bijzondere hobby's ontdekt en is bijna klaar met haar studie, waar ze misschien wel in door wil.

Voorlopig staan alle pijlen bij Klaver op de Olympische Spelen in Parijs van komende zomer. Haar droom is om wereldkampioen en/of olympisch kampioen te worden, zo geeft ze aan in het KLM-blad Flying Dutchman. Daarin zegt de nu 25-jarige atlete 'in ieder geval nog zes jaar topsport te willen bedrijven'. Maar daarna?

'Leuke dingen doen met mijn vriend'

"Als ik ooit stop met sport, ga ik leuke dingen doen met mijn vriend (atleet Terrence Agard, red.), vrienden en familie. En werken, in interieurdesign wellicht. Misschien wonen Terrence en ik wel op Curaçao (waar Agard vandaan komt, red.). Maar ik ben ook verknocht aan Nederland, dus we zien wel waar we stranden. Alles ligt nog open en dat is heerlijk."

Moeilijke periode

Klaver gaf al aan dat haar vriend heel belangrijk is in haar leven. Ook in de moeilijke fase die ze beleefde na het WK van 2022 in Amerika. Ze zat tegen een burn-out aan en moest haar hele leven anders inrichten. Gelukkig voor haar begreep Agard dat en geeft hij haar alle ruimte als ze 'aan zichzelf moet denken'.

Nieuwe hobby's

In die moeilijke tijd leerde Klaver ook nieuwe hobby's waarderen. "Mijn hobby was altijd om sociaal bezig te zijn: even de stad in, een koffietje doen met vrienden, naar familie, maar die ruis moest weg. Ik heb nieuwe, rustigere hobby's gezocht zoals puzzels maken en lezen en leer ik Papiaments (de taal die ze onder andere op Curaçao spreken, red.). Ook maak ik graag goeie koffietjes; ik ben inmiddels best handig met latte art."

Medailles

Op de EK atletiek was Klaver afgelopen dagen succesvol. Ze won een individuele medaille op de 400 meter (brons) en pakte dezelfde kleur medaille met de gemengde estafette. Woensdag sluit ze de EK atletiek in Rome af met de 4x400 meter estafette met de vrouwen. Klaver loopt daar onder andere met medaillewinnaressen Femke Bol en Cathelijn Peeters.