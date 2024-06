'Super super super cool': Femke Bol dolblij met teamgoud op EK atletiek, Lieke Klaver genoot van de druk

De Nederlandse atletes Lieke Klaver, Femke Bol, Cathelijn Peeters en Lisanne de Witte pakten woensdagavond op de slotdag van de EK atletiek goud op de 4x400 meter estafette. Na afloop was het Nederlandse viertal dolblij.

De NOS begon met Femke Bol. Die had een lach van oor tot oor na het teamgoud. "Dit is super super super cool", genoot Bol zichtbaar van hun prestatie. "We hebben gewoon onze titel verdedigd, en hoe! Dit was perfect. De gouden plak was al de tiende medaille voor Nederland deze EK atletiek. "Dat is ongelofelijk, we laten echt zien hoe goed we zijn."

Klaver genoot van de druk

Bol liep de laatste 400 meter van het stel. Daarvoor hadden Klaver, Peeters en De Witte ervoor gezorgd dat de Nederlandse kopvrouw van de atletiekploeg het af kon maken. Van te voren was Nederland al favoriet en van die druk genoot Klaver. "Dat is extra lekker ja, om met die extra druk te moeten presteren. We lopen zoveel estafettes samen, maar het went nooit. Hoe vaak we het ook doen."

Brons gaf Peeters vleugels

Na Klaver liep Peeters de tweede 400 meter. Haar individuele bronzen medaille op de 400 meter horden gaven haar vleugels, zo zei ze glunderend tegen de NOS. "Ik lag laat in bed na het feestje van gisteravond, had weinig geslapen. Maar op adrenaline ging het heerlijk. We storten later wel een keer in", lachte Peeters.

Indrukwekkende Lisanne de Witte

De Witte maakte als derde loopster indruk. Zij maakte in haar rondje de kleine achterstand op Ierland goed. "Liep ik een snel rondje?", wist De Witte van niks. "Ik had geen idee, maar het liep wel lekker ja. Ik maakte mezelf een beetje boos omdat Ierland voor me liep en achter me ook landen erbij kwamen. Dus ik besloot maar gewoon vol te gaan en dat is gelukt."

IJzersterke teamprestatie

Klaver, Peeters, De Witte en Bol renden een ijzersterke finale. Alleen tweede loopster Peeters liep even op plek twee. De Witte maakte het gaatje naar Ierland dicht en zorgde ervoor dat Nederland met slotloopster Bol naar het goud kon. Dat lukte. Daarmee kwam het medaille-aantal van TeamNL op tien. Het was ook de derde gouden medaille dit EK atletiek.