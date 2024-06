Jessica Schilder zet goede vorm voort, Lieke Klaver grijpt naast medailles op 100 meter

Kogelstootster Jessica Schilder is voor het vijfde jaar op rij nationaal kampioene outdoor geworden. De 25-jarige Europees kampioene gooide haar kogel in het FBK-stadion in Hengelo 19,79 meter ver en zorgde daarmee voor een kampioenschapsrecord. Het was meteen ook haar beste stoot van het seizoen.

Schilder prolongeerde eerder deze maand in Rome haar Europese titel met een afstand van 18,77. Jorinde van Klinken, de nummer 2 van de EK, legde in Hengelo ook beslag op de tweede plaats. Benthe König pakte het brons. De NK atletiek zitten een maand voor de start van de Olympische Spelen in Parijs. Voor veel atleten een extra meetmoment om de vorm te peilen.

1-2'tje bij kogelstoten voor Nederland: goud Jessica Schilder, zilver Jorinde van Klinken op EK atletiek Dubbel succes bij het kogelstoten voor TeamNL bij de EK atletiek. Jessica Schilder stootte het verst met 18,77 meter en prolongeerde haar Europese titel, gevolgd door Jorinde van Klinken. Een upgrade voor haar, zij pakte bij de vorige EK in München nog brons. Yemisi Ogunleye werd derde.

100 meter

Lieke Klaver, die in Rome derde werd op de 400 meter, kwam op de NK in actie op de 100 meter. De 25-jarige atlete eindigde als vierde. Tasa Jiya werd Nederlands kampioene in een tijd van 11,22, een persoonlijk record. Nadine Visser en Marije van Hunenstijn werden respectievelijk tweede en derde.

'Vermoeide' Tasa Jiya verrast met finale 200 meter: 'Was helft van de trainingen aan het huilen' Tasa Jiya heeft zich voor de finale van de 200 meter sprint geplaatst. De 26-jarige sprintster snelde in de halve finale van de EK naar de tweede tijd. Een verrassing, want Jiya rende dit seizoen nog nooit zo hard.

Femke Bol

Zaterdag gaan de NK atletiek in Hengelo verder. Dan staan onder andere de 200 en 800 meter voor de lopers op het programma. Ook gaan de meerkampers verder met hun programma. Daarnaast zijn de finales op de steeplechase. Zaterdagavond is de finale van de 400 meter horden, hét onderdeel van Femke Bol. Het is echter maar de vraag of zij meedoet. Voorlopig staat ze alleen ingeschreven voor de halve finales van de 200 meter.