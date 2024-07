Sifan Hassan heeft bij de FBK Games in Hengelo toch niet meegedaan aan de 10.000 meter. De organisatie had die afstand juist speciaal voor Hassan op het programma gezet. Ze is de regerend olympisch kampioene op dat nummer.

De atlete heeft zich op het laatste moment teruggetrokken voor het onderdeel. Hassan staat voor de FBK Games op zondag op de startlijst van de 1500 meter. De reden van het afzeggen is niet bekend. Nu.nl speculeert dat ze het vanwege de storm boven Hengelo niet verstandig vond om te rennen.

De tweevoudig olympisch kampioene is er nog altijd van overtuigd dat ze op de Olympische Spelen van Parijs de marathon op de weg en baannummers kan combineren. Hassan neemt pas eind juli een besluit over eventuele deelname aan de 1500, 5000, 10.000 meter en/of de marathon.

Dick Schoof

Dick Schoof, de nieuwe premier van Nederland, liet zich tijdens zijn eerste debat in de Tweede Kamer ontvallen dat hij fan is van Hasasn. Schoof loopt zelf marathons als amateur. Hij ziet zijn nieuwe baan als een marathon, oftewel als een onzekere reis die je stap voor stap moet aangaan, vertrouwend op de goede afloop. Saffan was vereerd met zijn woorden.

Onzekerheid

Hassan lijkt overigens niet te kampen met stress over de keuze van welke nummers ze rent in Parijs. Tijdens een persconferentie afgelopen week kaatste ze de vraag terug aan de interviewers: " Wat vinden júllie eigenlijk dat ik moet doen?"