Sifan Hassan licht tipje van de sluier op: Nederlandse atlete schrijft zich in voor deze onderdelen op de Spelen

De grote vraag rondom Sifan Hassan is: welke onderdelen gaat ze lopen? Zelf zei de Nederlandse atleten na de FBK Games in Hengelo dat ze snel een beslissing zou maken. Daar heeft ze nu een tipje van de sluier van opgelicht.

Op elke afstand die Hassan kán lopen, is ze kanshebber voor de medailles. Ook op de Spelen in Parijs, waar ze titelverdediger is op de 5000 meter en de 10.000 meter. Daarnaast is ze zelf liefhebber van de 1500 meter én heeft ze zich de afgelopen jaren toegelegd op de marathon. Alle vier die onderdelen staan ook op het programma van de Olympische Spelen.

Sifan Hassan verklaart opmerkelijke actie op FBK Games: 'Ik wilde mezelf niet emotioneel kapotmaken' Sifan Hassan zegt zich geen zorgen te maken richting de Olympische Spelen van Parijs ondanks haar stroeve laatste voorbereidingsweekend in Hengelo.

Deadline

Alle atletiekbonden moesten op 12 juli hun selectie bekendmaken voor de Spelen. Nederland gaat met liefst 47 atleten naar Parijs, een recordaantal. Bij de bekendmaking zat natuurlijk ook de naam van Hassan, én de bijbehorende afstanden waar ze in ieder geval op wil uitkomen. Het is nog geen definitieve keuze, maar ze wil in ieder geval alle opties openhouden.

Moeizaam lopende Sifan Hassan stelt teleur op 1500 meter tijdens FBK Games in Hengelo Sifan Hassan heeft op de 1500 meter op de FBK Games in Hengelo naast alle ereplekken gegrepen. De Nederlandse atlete zag er niet soepel uit voor eigen publiek en finishte op een teleurstellende vijfde plek.

Ingeschreven op vier afstanden

Hassan heeft zich namelijk ingeschreven op alle vier de afstanden: de 1500 meter, de 5000 meter, de 10.000 meter én de marathon. Pas op 26 juli, als de Spelen officieel beginnen, worden de startlijsten van de diverse onderdelen definitief bekend. Hassan heeft dus nog een kleine twee weken de tijd om haar keuze te maken.

Marathon op laatste dag

Er zijn nog geen atleten die het programma gedraaid hebben op de Spelen als Hassan wellicht van plan is. Ze kan nog altijd besluiten om één of meerdere afstanden te laten vallen. De marathon is traditioneel gepland op de laatste dag van de Spelen in Parijs. Dat kan een hulplijn zijn voor Hassan en haar trainers: afhankelijk van hoe het op de andere afstanden gegaan is, kan nog beslist worden om wel of niet naar de marathon te gaan.

Programma Olympische Spelen

De olympische marathon is op zaterdag 11 augustus. Ruim een week daarvoor begint het atletiekprogramma in Parijs. Op vrijdag 10 augustus is de finale van de 1500 meter, donderdag 9 augustus is de finale van de 10.000 meter en alleen na de finale van de 5000 meter op 6 augustus heeft Hassan dan even 'pauze'. Daarna volgen de finales zich in rap tempo op.