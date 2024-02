Cristiano Ronaldo casht 254,7 miljoen euro in één jaar, dit zijn de 15 bestbetaalde sporters ter wereld

Wie zijn de bestbetaalde atleten van de wereld? Het zal geen verrassing zijn dat grote supersterren als Cristiano Ronaldo, Lionel Messi en LeBron James in die lijst thuishoren. In dit artikel lees je hoeveel zij verdienen én welke Nederlandse sporter het meest verdient.

Sportico stelde een top 100 bestbetaalde atleten op. De lijst bevat sporters uit acht verschillende sporten en 25 landen. Onder hen is één Nederlander. Max Verstappen is te vinden op plek vijftien in de lijst. Met een totaal inkomen van 70 miljoen euro in 2023 is hij de Formule 1-coureur met het hoogste inkomen.

In dit artikel lees je hoeveel de sporters in de top 10 verdienen. Cristiano Ronaldo voert de lijst aan.

Cristiano Ronaldo

Het zal geen verrassing zijn dat superster Ronaldo op nummer één staat. De voetballer van Al-Nassr verdient jaarlijks 199 miljoen euro in Saoedi-Arabië. Daar komen de inkomsten van zijn sponsordeals nog bij. In 2023 verdiende hij 55,7 miljoen euro aan advertenties voor onder andere Nike, Armani, Tag Heuer en zijn eigen merk CR7.

Jon Rahm

Jon Rahm tijdens de Masters finale 2023 ©Getty Images

Op plek twee staat de spaanse golfer Jon Rahm. Hij won het Masters-toernooi vorig jaar en verdiende met zijn golfprestaties 168 miljoen euro. Daar kan nog 20 miljoen euro aan sponsorinkomsten bij opgeteld worden.

Lionel Messi

Met een totaalbedrag van 120,7 miljoen euro aan inkomsten staat huidig wereldkampioen Lionel Messi op nummer drie. In de strijd om de meeste Ballon d'Or titels wint hij nog van zijn grootste concurrent Ronaldo, maar wat geld betreft moet hij het toch tegen hem afleggen. Opvallend is dat Messi's inkomsten uit sponsordeals vorig jaar hoger waren dan die van Ronaldo, maar zijn salaris bij Inter Miami van 60 miljoen euro is beduidend lager.

LeBron James

Basketballer LeBron James staat op plek vier in de lijst. De speler verdient bij de Los Angeles Lakers jaarlijks 44,3 miljoen euro. Met sponsordeals komt daar nog eens 74,3 miljoen euro bij.

Kylian Mbappé en Neymar Jr

Neymar en Kylian Mbappé ©Getty Images

De laatste twee voetballers in de top tien zijn oud-ploeggenoten Kylian Mbappé en Neymar Jr.. Mbappé verdiende vorig jaar 92,8 miljoen euro aan salaris bij Paris Saint-Germain. Sponsordeals brachten hem nog 23,2 miljoen euro op. Neymar valt net buiten de top 5 met een totaalbedrag aan inkomsten van 112,3 miljoen euro. Zijn salaris bij Al-Hilal bedraagt 79,9 miljoen euro.

Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo en Kevin Durant

De zevende tot en met negende plek in de lijst zijn voor drie basketballers. Stephen Curry speelt bij de Golden State Warriors en verdiende vorig jaar in totaal 91,9 miljoen euro.

De Griekse Nigeriaan Giannis Antetokounmpo, ook wel de Greek Freak genoemd, speelt voor de Milwaukee Bucks. Hij verdient jaarlijks 82,1 miljoen euro.

Kevin Durant, oftewel easy money sniper op Instagram, staat op de negende plek met een bedrag van 80,7 miljoen euro aan inkomsten. Hij speelt voor de Phoenix Suns in de NBA.

Patrick Mahomes

Patrick Mahomes ©Getty Images

American Football-speler Patrick Mahomes is de hekkensluiter van de top tien. Bij de Kansas City Chiefs verdient hij een salaris van 55 miljoen euro. Op 12 februari zal hij ook in actie komen tijdens de Super Bowl. Door sponsoring verdient hij nog 23,2 miljoen euro extra. De kans is groot dat hij komend jaar wordt ingehaald door teamgenoot Travis Kelce, die momenteel vooral in de belangstelling staat als vriend van Taylor Swift.

Lamar Jackson

Lamar Jackson ©Getty Images

Lamar Jackson is de tweede American Football-speler in de lijst. Hij speelt bij de Baltimore Ravens in de NFL en verdient in totaal 76,6 miljoen euro per jaar, waarvan 74,3 miljoen uit salarissen.

Karim Benzema

Karim Benzema ©Getty Images

Karim Benzema is de derde speler in de lijst uit de Saudi Pro League. Bij de club Al-Ittihad verdient hij jaarlijks 65 miljoen euro aan salaris. Met sponsordeals casht hij nog eens 7,4 miljoen euro extra.

Rory McIlroy

Rory McIlroy ©Getty Images

De Noord-Ierse golfer Rory McIlroy staat op nummer dertien in de lijst. In 2010 was hij 94 weken de nummer 1-golfer van de wereld. Afgelopen jaar verdiende hij 71,9 miljoen euro.

Tiger Woods

Tiger Woods ©Getty Images

Op nummer veertien staat ook een golfer. Tiger Woods was in totaal 683 weken de nummer 1-golfer van de wereld en wordt wereldwijd gezien als de beste golfer allertijden. Aan salarissen verdiende hij vorig jaar 11,3 miljoen euro. Zijn inkomsten uit sponsoren lagen een stuk hoger. Hiermee verdiende hij nog 60,4 miljoen euro extra.

Max Verstappen

Max Verstappen ©Getty Images

Max Verstappen is de bestverdienende Nederlandse sporter in de lijst. Hij staat op de vijftiende plek met een inkomen van 69,7 miljoen euro waarvan 65 miljoen aan salaris en 4,6 miljoen euro uit sponsordeals.