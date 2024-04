Dit zijn de eisen in relatiecontract Endrick en vriendin: 'Zo vaak mogelijk 'Ik hou van je' zeggen'

Endrick is een vroegoude kerel. De zeventienjarige aanvaller is al international van Brazilië (vier caps, twee goals) en verkast komende zomer van Palmeiras naar Real Madrid. Ook is hij in de liefde al aardig onder de pannen: hij heeft een relatie met het Braziliaanse model Gabriely Miranda (20).

De spits (volledige naam: Endrick Felipe Moreira de Sousa) is niet alleen gedreven, bloedjefanatiek en doelgericht wat betreft zijn carrière; ook in zijn relatie met Miranda loopt hij de kantjes er schijnbaar niet af. De voetballer en het model hebben namelijk een soort relatiecontract met elkaar getekend. Endrick besprak die overeenkomst in de podcast Pod Delas, waarvan het YouTube-kanaal al in totaal dik 300 miljoen views bij elkaar heeft geharkt.

Ik hou van jou

Het koppel heeft enkele geboden en verboden opgenomen in het document. Zo beloven ze elkaar zo vaak mogelijk te zeggen: "Ik hou van jou", aldus Goal. Daarnaast is het verboden om verslaafd te zijn aan iets, ook is het niet toegestaan om plots drastisch van gedrag te veranderen. En, zo begreep Mirror, er zijn bepaalde woorden op de zwarte lijst geplaatst. Voorbeelden daarvan worden niet genoemd.

Alcohol

Sportbible vermoedt dat het verslavingsverbod onder meer over alcohol gaat, gezien Endrick in een eerder interview met CazeTV uitweidde over zijn besluit om geen druppel daarvan te drinken. Ook legde hij uit dat zijn ouders zijn uitgaven controleren, want hij heeft er een handje van om te veel kleding te kopen, of met stapels games thuis te keren.

Endrick en Gabriely Miranda

Endrick en Gabriely Miranda maakten hun relatie min of meer publieklijk bekend, toen de speler haar in maart na een wedstrijd omhelsde voor een zoen. Dat was na de interland tussen Brazilië en Spanje, in Madrid. In die partij scoorde Endrick. Dat romantische moment is vastgelegd op de foto boven dit artikel.