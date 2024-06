Stefan de Vrij speelde piano met grootse muzikant in Italië: 'Ik was zenuwachtiger dan voor een wedstrijd'

Stefan de Vrij geniet als een kind in de snoepwinkel in Italië. Tien jaar geleden verkaste hij naar het land in Zuid-Europa. Eén hobby die hij daar leerde, was pianospelen. Dat werd niet altijd door iedereen gewaardeerd: "Tijdens het EK in 2021 wilden de jongens dat ik kapte met spelen."

Stefan de Vrij woont al tien jaar dolgelukkig in het land van La Dolce Vita. Samen met zijn vrouw heeft hij inmiddels een zoontje, Nolan. "Die groeit hard, het gaat goed. Hij is echt een prachtig ventje, man", vertelt een zichtbaar trotse De Vrij. Het leven in Italië heeft hem veel gebracht, zo ook de hobby pianospelen. Hij speelde zelfs al eens samen met de bekende violist Federico Mecozzi. "Hij is een goede vriend van mij geworden."

Spelen met Nathan Aké

In het Nederlands elftal is hij niet de enige die piano kan spelen, ook Nathan Aké kan er wat van. De twee verdedigers hebben elkaar in de coronaperiode geïnspireerd om te beginnen. "In Zeist spelen we wel eens piano, ja. Dan speel ik ook samen met hem." Samen zijn zij in het Ritz Carlton Hotel op zoek gegaan naar een piano. "Hier in het hotel heb ik er nog geen één gezien, wij hebben hier ons eigen gedeelte en daar is er geen. Misschien dat er één in de lobby staat."

Het is een traditie die haast wel voortgezet móét worden: spelen op een EK. Ook op het toernooi in 2021 vond De Vrij een piano. Al werd dat hem niet altijd in dank afgenomen. "Tijdens dat EK stond er één in de gezamenlijke ruimte, maar die maakte zoveel herrie dat de jongens wilden dat ik zou stoppen. Ik mocht dus niet meer spelen, ik was toen nog niet zo goed." Misschien staat er daarom wel expres geen piano in het hotel.

'Optreden' in Italië

De muziek brengt De Vrij mooie momenten in Italië, waar pianomuziek een groot goed is. Dit jaar werd hij met Inter kampioen. Ter ere van dat kampioenschap schreef zanger Eddy Veerus een liedje Noi Siamo l'Inter (Wij Zijn Inter, red.). In de videoclip van de akoestische versie van het liedje, zie je De Vrij de zanger begeleiden op piano. Maar zijn grootste piano-optreden was al een poos daarvoor.

De Vrij was op training in Puglia, een regio in het zuiden van Italië. "Ik was een paar dagen vrij. Ik kwam in contact met degene die cello speelt voor Ludovico Einaudi en hij nodigde me uit voor een concert. Toen grapte hij of ik wat met hem wilde spelen die avond."

De Vrij dacht dat hij echt een geintje maakte en stemde er mee in. Wat toen gebeurde 'was nog spannender dan een voetbalwedstrijd' in de woorden van De Vrij. "Ik had toen nog weinig ervaring of in ieder geval helemaal niet de zelfverzekerdheid om dat te doen. Toen stond ik daar ineens te spelen voor al die mensen."

Trouwen in Italië

Dit jaar ontstond er een reeks aan trouwerijen bij Oranje. Davy Klaassen, Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, allemaal trouwden zij vlak voor het EK. Maar de eerste van de Oranjespelers was Stefan de Vrij. "Het was wat last-minute, we wilden eigenlijk in Rome trouwen, maar je hebt nu het EK en het WK Clubs volgend jaar. Qua data was dat best wat gepuzzel."

Uiteindelijk trouwde hij vlakbij Milaan onder het toeziend oog van veel Oranjespelers. "We konden kampioen worden, dus besloten het net even ertussendoor te doen. Op een prachtige plek in de buurt. Dat was wel heel erg mooi, echt een super dag." Ook daar kon natuurlijk een stukje spelen op de piano niet ontbreken.