Irene Schouten en man Dirkjan vieren jubileum na moeilijke tijd

Voor Irene Schouten en haar man Dirkjan is 18 juni een bijzondere dag. Die dag zal voor altijd in het teken staan van hun trouwdag in 2022. Via Instagram deelde de oud-schaatsster prachtige plaatjes van die mooie dag twee jaar geleden.

'Twee jaar', schreef Schouten bij een trouwfoto van haar en haar man Dirkjan. Hij deelde het plaatje uiteindelijk ook in zijn verhaal op Instagram. Het waren mooie dagen voor het koppel, aangezien ze zondag nog in Hamburg waren bij de eerste EK-wedstrijd van het Nederlands elftal. Schouten en haar man zagen hoe Wout Weghorst de winnende maakte tegen Polen.

Zwangere Irene Schouten duikt na ontslag uit ziekenhuis op in Hamburg en geniet van Oranje Het lijkt de goede kant op te gaan met Irene Schouten. De zwangere oud-schaatsster (31) was zondag van de partij in Hamburg waar het Nederlands elftal het op het EK voetbal opnam tegen Polen (2-1). Eerder deze week ging het een stuk minder lekker met haar.

Moeilijke periode achter de rug

Voor Schouten en haar man zijn dat net als hun tweejarig jubileum mooie momenten na een moeilijkere periode. De 31-jarige Schouten maakte eind mei bekend dat ze in verwachting is van haar eerste kindje. Maar die zwangerschap verloopt niet helemaal zoals gehoopt. "Deze periode had ik mij niet zo voorgesteld", schreef Schouten bij een update. "Heel blij met een gezond kindje in de buik, maar zelf veel last van hyperemesis gravidarum (HG)."

Irene Schouten behandeld in ziekenhuis: 'Nu duimen dat het helemaal weg gaat' Irene Schouten zit in een vervelende fase van haar zwangerschap. De oud-topschaatsster is heel erg misselijk en moest daar zelfs voor naar het ziekenhuis.

Dat is de medische term voor hevige misselijkheid en overgeven tijdens de zwangerschap. Na een paar dagen in het ziekenhuis mocht Schouten weer naar huis. "Ik denk dat de medicatie z'n werk doet en ik ben niet meer 24/7 misselijk. Nu duimen dat het helemaal weg gaat, maar ik ben al erg blij dat er iets helpt", vertelde ze later.

Trouwdag

Na het tripje naar het EK volgde op 18 juni dus hun tweejarige jubileum. Op 18 juni 2022 gaven Irene Schouten en haar man Dirkjan Mak het jawoord op een zonovergoten dag. "Wat een geweldige dag. Wij hebben zo genoten", reageerde Schouten destijds. Over drie dagen valt er weer wat te vieren in huize Mak/Schouten, dan viert het liefdeskoppel hun verjaardag. Schouten en Mak zijn allebei jarig op 21 juni.