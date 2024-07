Jack van Gelder afgemaakt na nieuw emotioneel betoog op tv: 'Gaat-ie gelijk weer zitten janken'

De Oranjezomer is terug van weggeweest en maandagavond schoof oud-voetbalpresentator Jack van Gelder aan. Hij was meteen de sjaak, want tafelgenoot Rutger Castricum deelde een plaagstootje uit. Van Gelder begon aan een lang betoog en de rest van de tafel voelde de (huil)bui al hangen. "Niet weer, hè!", grapten Castricum en presentatrice Hélène Hendriks.

Voor de eerste emotionele Van Gelder moeten we terug naar begin juni. Het Nederlands elftal werd uitgezwaaid voor het EK bij We houden van Oranje. "Ik krijg van deze gasten kippenvel. We hebben zo’n mooie selectie, ik heb zoveel vertrouwen in jullie. Ik ben echt onder de indruk. Ik ben emotioneel", legde Van Gelder destijds uit, voor hij begon te klappen.

'Gaat-ie gelijk weer zitten janken'

En maandagavond was het bijna weer raak. "Ik heb best een enerverend EK meegemaakt", begon Van Gelder zijn betoog. "Met name de groepswedstrijden waren fantastisch met veel doelpunten en gekke momenten. Daarna wordt het rekenen, berekenen en een beetje saai voetbal, waarbij Spanje natuurlijk prachtige wedstrijden had tegen Duitsland en een helft tegen Frankrijk. En gisteren de finale, de eerste helft was niet mooi maar de tweede helft slaan ze toe."

De oud-presentator was tijdens het EK naar twee wedstrijden van het Nederlands elftal geweest. Ook stond hij op uitnodiging van de KNVB op de Oranjebus, voorafgaand aan de halve finale tegen Engeland. "Dat is geniaal, het is fántastisch en dan krijg ik een soort melancholische roma...", en nog voordat hij was uitgesproken grepen Hendriks en Castricum in. "Gaat-ie gelijk weer zitten janken", schaterlachte Castricum.

Na een korte onderbreking ging Van Gelder doodleuk verder met zijn verhaal. "Dat je een heel eensgezind supporterslegioen ziet, dat allemaal oranje is. Eén groot vreugdevolle, gezellige situatie laat zien en dan hunker je er naar dat het overal ter wereld alle dagen zo is. Dus ik ben even weggedroomd en vond het fantastisch."