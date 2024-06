Sportverslaggever Milan van Dongen steekt de draak met Jack van Gelder: 'Je zou er bijna emotioneel van worden'

Sportverslaggever Milan van Dongen zat woensdagavond aan tafel bij talkshow Renze, om te praten over de spelersgroep van Oranje. Nadat hij lovende woorden sprak over de selectie, zag hij de gelijkenis met teksten van Jack van Gelder in Wij Houden van Oranje. Hij was in dat programma tot tranen geroerd.

Van Dongen sprak over de activiteiten die de spelers zoal bezighouden, buiten de trainingen voor het EK om. En dat is niet veel, volgens de ESPN-presentator. Het trainingskamp van Oranje vindt plaats in Wolfsburg. Volgens Van Dongen "de saaiste stad van de wereld".

"Daar moet je echt niet heen gaan. Maar dat is natuurlijk helemaal top, want dan kunnen ze volledig blijven focussen op het voetballen."

Ronald Koeman haalt Joshua Zirkzee bij selectie Oranje voor EK voetbal Joshua Zirkzee is door bondscoach Ronald Koeman opgeroepen om zich bij de EK-selectie te voegen. Nederland gaat dus toch met 26 spelers in de selectie naar het Europese eindtoernooi.

Doodsaai

Het luxe hotel waar de selectie verblijft zullen de spelers dus niet snel verlaten. "Er werd ook een beetje grappend aan Koeman gevraagd of ze niet stiekem met een laken naar beneden gaan. Nee, dat hoeft hier niet", aldus Van Dongen. "Dus het wordt een doodsaaie bedoening daar?", vraagt presentator Renze Klamer.

Een inkijkje in vijfsterrenhotel van Oranje in Wolfsburg: duurste suite kost 1800 euro per nacht Het Nederlands elftal is dinsdagmiddag aangekomen in Duitsland voor het EK voetbal. De selectie zal verblijven in Wolfsburg, in het Ritz Carlton Hotel. Dat ligt dicht bij het trainingscomplex van VfL Wolfsburg, waar Nederland zal trainen. Het is een hotel waar het de spelers aan niets zal ontbreken. Check hier alle kamers, suites en luxe ruimtes van het hotel dat Nederland ter beschikking heeft.

Journalist Gijs Rademaker, die ook aan tafel zit, reageert daarop. "Ik weet nog dat Arjen Robben ooit zei dat ze met z'n allen het bordspel Catan speelden. Toen dacht ik: Catan? Ga je niet naar zwembaden, feesten, zuipen..."

Emotioneel

"Nee ze doen gewoon bordspelletjes hoor", haakt Van Dongen daarop in. "We hebben ook echt een groep die helemaal bij elkaar blijft en een geheel wordt. Je zou er bijna emotioneel van worden", doelt hij op de uitspraak van Van Gelder eerder deze week. De tafelgasten bij Renze kunnen er hard om lachen.

Jack van Gelder plotseling in tranen om selectie Oranje: 'Ik ben emotioneel' Jack van Gelder baarde zaterdagavond opzien tijdens de uitzending van Wij houden van Oranje. De voormalig presentator en commentator van de NOS kreeg het te kwaad bij het zien van de selectie van het Nederlands elftal.

De voormalig presentator en commentator van de NOS kreeg het bij Wij Houden van Oranje opeens te kwaad bij het zien van de selectie van het Nederlands elftal. "We hebben zo’n mooie selectie, ik heb zoveel vertrouwen in jullie. Ik ben echt onder de indruk. Ik ben emotioneel", legde Van Gelder toen huilend uit, voor hij begon te klappen.