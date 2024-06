Jack van Gelder plotseling in tranen om selectie Oranje: 'Ik ben emotioneel'

Jack van Gelder baarde zaterdagavond opzien tijdens de uitzending van Wij houden van Oranje. De voormalig presentator en commentator van de NOS kreeg het te kwaad bij het zien van de selectie van het Nederlands elftal.

"Ik heb natuurlijk zoveel van die groepen van het Nederlands elftal gezien", zei Van Gelder met brekende stem na een videoboodschap van de geblesseerde Marten de Roon. "Ik krijg van deze gasten kippenvel. We hebben zo’n mooie selectie, ik heb zoveel vertrouwen in jullie. Ik ben echt onder de indruk. Ik ben emotioneel", legde Van Gelder uit, voor hij begon te klappen.

"Een huilende Jack van Gelder, ik vind het mooi", reageerde presentatrice Hélène Hendriks verrast. "Hartstikke goed." De spelers van Oranje klapten mee met Van Gelder en zeker Wout Weghorst leek het wel te waarderen. De selectie van bondscoach Ronald Koeman was in zijn geheel aanwezig bij de uitzending.

Emotionele Jack onder indruk van Oranje-selectie: 'Ik krijg van deze gasten kippenvel!'https://t.co/0iU4Ke7MSd #wijhoudenvanoranje pic.twitter.com/sSZ6M30C8A — Vandaag Inside (@vandaaginside) June 8, 2024

Van Gelder was er in 1988 al bij toen bondscoach Koeman en zijn broer Erwin met Oranje in Duitsland de Europese titel grepen. Als verslaggever stond hij toen erg dicht bij de spelers. Op de eindtoernooien die volgden maakte de Amsterdammer vooral indruk als radiocommentator.

Euro 2024

Na nog één oefeninterland, maandag tegen IJsland, vertrekken de internationals voor het EK naar Duitsland. Afgelopen donderdag won Nederland in de Kuip met 4-0 van Canada.

Op het EK zijn Polen, Frankrijk en Oostenrijk de groepsgenoten van Oranje. Op zondag 16 juni om 15.00 uur is Polen de eerste tegenstander. Koeman liet weten te geloven in een Europese titel. "We hebben kwalitatief een heel sterk elftal", zei hij. "We zijn redelijk compleet, met weinig blessures. En je ziet aan de spelers dat ze er klaar voor zijn."

"We hebben geweldige verdedigers", zei Koeman over zijn selectie. "Met heel veel concurrentie. De jongens die dan helaas niet gaan spelen, doen dat normaal gesproken bij heel grote clubs wel. En als er dan een 'wij-gevoel' en niet een 'ik-gevoel' is, dan kun je ver komen."

