Nate Diaz daagt Jake Paul uit na bokszege op Jorge Masvidal: oud-rivaal Conor McGregor wint monsterbedrag

Nate Diaz heeft zaterdag een mooie zege in de bokssport aan zijn palmares kunnen toevoegen. De voormalig UFC-vechter won na tien slopende rondes van Jorge Masvidal. Na afloop daagde Diaz Jake Paul uit voor een rematch.

Diaz won geen unanieme beslissing, aangezien één jurylid een gelijkspel noteerde (95-95). De andere juryleden lieten Diaz winnen met 98-92 en 97-93. De winnaar deelde uiteindelijk 1400 klappen uit in het gehele gevecht en domineerde zijn tegenstander Masvidal. De wedstrijd werd afgewerkt in het Honda Center in Anaheim, California. Masvidal vroeg na afloop direct om een rematch, aangezien hij dacht dat hij 'genoeg had gedaan om de wedstrijd te winnen'.

Revanche

De zege van Diaz betekende een revanche van de MMA-partij van de twee. In november 2019 vochten de twee heren in de UFC om uit te maken wie de eerste BMF-kampioen zou worden. Masvidal won deze partij uiteindelijk nadat Diaz moest stoppen van de dokter vanwege een wond op zijn hoofd. Door de nieuw zege van Diaz staan de twee dus 1-1 in onderlinge partijen.

Persconferentie voor bokspartij UFC-veteranen Nate Diaz en Jorge Masvidal mondt uit in enorme knokpartij De persconferentie voor aanvang van de bokspartij tussen Nate Diaz en Jorge Masvidal is uitgelopen op een grote chaos. De twee UFC-veteranen gingen voordat ze in de ring stonden al met elkaar op de vuist.

Jake Paul

Na afloop van zijn overwinning had Diaz nog een belangrijke boodschap wie zijn volgende tegenstander moet worden. De Amerikaan wil ook zijn kans op revanche tegen Jake Paul. "Ik ga Paul zo snel mogelijk verslaan en dan sta ik ervoor open om de hoogst geklasseerde bokser die ik kan vinden aan te pakken." Paul en Diaz vochten eerder al tegen elkaar in de ring en toen kwam de vriend van Jutta Leerdam als winnaar uit de bus.

Conor McGregor

Wie ook fors profiteerde van de winst van Diaz, is zijn oude rivaal Conor McGregor. De Ier vocht twee keer tegen de knokker uit Stockton en wist daardoor wat Diaz kon brengen tegen Masvidal. McGregor zette 500.000 dollar in op een zege van Diaz en kon daardoor maar liefst 1.625.000 op zijn rekening bijschrijven. De Ierse superster liet eerder al weten dat hij vol vertrouwen had in zijn weddenschap. "Reikwijdte, vorm, ervaring, alleen boksen, ik kan me niet voorstellen dat Masvidal Nate in een boksring überhaupt problemen kan bezorgen."