Ronald Koeman haalt Joshua Zirkzee bij selectie Oranje voor EK voetbal

Joshua Zirkzee is door bondscoach Ronald Koeman opgeroepen om zich bij de EK-selectie te voegen. Nederland gaat dus toch met 26 spelers in de selectie naar het Europese eindtoernooi.

De speler van Bologna is niet opgeroepen ter vervanging van Ajax-spits Brian Brobbey. Die kreeg last van hamstringproblemen tijdens het trainingskamp van Oranje. Met Zirkzee gaat Nederland met 26 spelers naar het EK in plaats van 25. Na het uitvallen van Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners bestond de selectie van Nederland uit 24 spelers. Koeman riep alleen Ian Maatsen op als vervanger, waardoor er nog extra ruimte was voor Zirkzee.

Vakantie in Florida

Hij vliegt vanaf zijn vakantieadres in de Amerikaanse staat Florida naar Wolfsburg. In Florida bezocht de 23-jarige aanvaller woensdag nog Disney World.

Zirkzee maakte eerder deel uit van de voorselectie voor het EK. Hij viel af toen hij aan het einde van het Serie A-seizoen licht geblesseerd raakte. De bondscoach vertelde de aanvaller dat hij alleen maar fitte spelers wilde meenemen.

Blessures

Alleen voor Frenkie de Jong maakte Koeman een uitzondering, maar de speler van Barcelona haakte deze week af. Zijn blessure was te ernstig en hij zou de groepswedstrijden niet meer halen. Ook middenvelders Marten de Roon en Teun Koopmeiners gingen niet mee naar Duitsland vanwege blessures.

Na het wegvallen van Koopmeiners liet Koeman eerder weten genoegen te nemen met een selectie van 25 spelers. Nu Brobbey ook niet topfit is, besluit hij er met Zirkzee toch een extra aanvaller bij te halen. De papieren via UEFA worden momenteel gereed gemaakt. Het is de bedoeling dat Zirkzee zo snel mogelijk meetraint met Oranje. Of hij al aansluit bij de besloten sessie van donderdag is nog onbekend. Gezien de reis die hij moet maken van Amerika naar Duitsland, lijkt dat uitgesloten.

EK voetbal

Het EK gaat vrijdag van start met een wedstrijd van gastland Duitsland tegen Schotland. Nederland komt zondag voor het eerst in actie tegen Polen. Daarna volgen voor Oranje in groep D wedstrijden tegen Frankrijk en Oostenrijk.