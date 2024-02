Mocro Maffia-acteur Robert de Hoog glipte met handige smoes binnen bij Ajax: 'Is me heel vaak gelukt'

Robert de Hoog is bekend als acteur van de series Mocro Maffia en Sleepers. Maar wie hem beter kent, weet ook dat hij groot fan is van Ajax. De Hoog had vroeger een smoesje om zonder ticket de wedstrijden van zijn favoriete club te bezoeken.

"Ik ben heel groot voetbalfan, ik ben een Ajax-supporter", begon De Hoog zijn verhaal bij De Avondshow met Arjen Lubach. "Vroeger wilde ik altijd naar de ArenA, maar ik had geen seizoenskaart, dus kwam ik niet binnen. Toen dacht ik: ik rijd gewoon eens naar de slagboom waar alle spelers naar binnen rijden en dan zeg ik gewoon 'Ik ben de broer van Jan Vertonghen'", ging de acteur verder.

De Hoog deed dan alsof hij de auto van Vertonghen daar moest parkeren. "De slagboom ging open en toen heb ik mijn auto daar geparkeerd", blikte De Hoog terug. "En dat is me echt heel vaak gelukt. Het was echt de allergaarste auto ooit, vier weken later werd hijtotal loss verklaard