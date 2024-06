Prachtige beelden van trouwdag Davy Klaassen en Laura Benschop, die een erg onthullende jurk draagt

Davy Klaassen is met zijn vrouw Laura Benschop in het huwelijksbootje gestapt. De speler van Inter heeft op zijn Instagram een prachtige foto gedeeld van de bruiloft. Op TikTok geeft Benschop nog een extra inkijkje en schittert ze in een onthullende jurk.

"De beste dag van onze levens", schrijven de oud-Ajacied en zijn vrouw op Instagram, gevolgd door de datum. De trouwerij vond plaats op 29 mei. Voor de bruiloft koos Benschop voor een traditionele trouwjurk met lange sleep en sluier, maar tijdens het diner ging ze luchtiger gekleed.

De twee trouwden in Italië, waar het stel ook woont. Klaassen speelt in de Serie A met Inter en werd dit seizoen landskampioen met die club. Het aandeel van de 31-jarige middenvelder was daarin beperkt. Hij speelde nog geen tweehonderd minuten in de Serie A en was daarin niet direct betrokken bij een doelpunt.

Voor het diner in Toscane hadden zowel Klaassen als Benschop wat anders aangetrokken. In plaats van zijn trouwpak droeg de voetballer een witte loszittende broek en blouse. Benschop koos voor een jurk die haar buik ontblootte.

Op het huwelijk zullen wellicht ook de Nederlandse ploeggenoten van Klaassen aanwezig zijn geweest. Stefan de Vrij en Denzel Dumfries spelen ook bij Inter. Volgend seizoen zullen zij waarschijnlijk niet meer samen spelen met Klaassen. De optie in zijn contract bij Internazionale wordt niet gelicht en dus is de middenvelder transfervrij. De Vrij en Dumfries hebben zich inmiddels bij Oranje gemeld in de voorbereiding op het EK.