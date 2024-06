Davy Klaassen terug naar Ajax? 'Middenvelder is transfervrij na vertrek bij Inter'

Davy Klaassen kan op zoek naar een nieuwe club. De optie in zijn contract bij Italiaans kampioen Internazionale wordt niet gelicht en dus is de middenvelder transfervrij. Dat meldt Voetbal International.

De Nederlands international, die vorige zomer tekende bij de club uit Milaan, zal met gemengde gevoelens terugkijken op zijn Italiaanse avontuur. Inter werd kampioen, maar het aandeel van Klaassen in het kampioenschap was zeer beperkt. Hij speelde nog geen tweehonderd minuten in de Serie A en was daarin niet direct betrokken bij een doelpunt.

Davy Klaassen spreekt zich na titel met Inter uit over toekomst en Ajax: 'Het blijft je club' Davy Klaassen pakte maandagavond met Inter de landstitel na een 2-1 overwinning op rivaal AC Milan. Klaassen bleef zelf negentig minuten op de bank zitten. Na afloop sprak hij bij Ziggo over zijn toekomst en de situatie bij Ajax.

Dat I Nerazzurri niet langer doorgaan met de Nederlander is dan ook geen verrassing. De vraag is nu vooral wat de nieuwe club van Klaassen wordt. Een nieuwe terugkeer bij Ajax zal bij veel mensen direct in het hoofd opkomen. Van 2011 tot en met 2016 en van 2020 tot en met 2023 speelde de veelscorende middenvelder al in de Amsterdamse hoofdmacht en dat Ajax voor altijd dé club zal zijn voor Klaassen, is geen geheim.

Mark-Jan Fledderus adviseert Italiaanse promovendus: 'Een mooie club' Mark-Jan Fledderus werd vrijdag tijdens de promotiewedstrijd van Como 1907 op de tribune gespot. De voormalig voetballer van FC Groningen en Roda JC leek een nieuwe club te hebben gevonden, maar tegenover Sportnieuws.nl geeft hij tekst en uitleg. Fledderus bevestigt dat hij betrokken is bij Como, maar dat hij niet in dienst is van de Italiaanse promovendus.

Como

Als Klaassen het naar zijn zin heeft in Italië, kan hij daar gerust blijven wonen. Volgens Voetbal International heeft Como namelijk interesse in de diensten van de voormalig speler van Everton en Werder Bremen. Como ligt dichtbij Milaan en eindigde dit seizoen als tweede in de Serie B, waardoor ze komend seizoen op het hoogste niveau mogen uitkomen. Met Cas Odenthal speelt er al een Nederlander bij de promovendus.