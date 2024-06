Slaapkamergeheimen Steven Bergwijn en Brian Brobbey onthuld: 'Ik ben tweehandig'

Steven Bergwijn en Brian Brobbey hebben bij het Nederlands elftal een andere kant van zich laten zien. Bij Matchday van Supergaande ondervroegen de mannen van Broederliefde de Nederlandse aanvallers en de vragen waren vrij origineel.

Bergwijn en Brobbey zijn, net als veel andere Oranje-internationals, fan van de Rotterdamse muziekgroep. Zij waren dan ook lekker open toen ze zich bij de camera en microfoons van de Rotterdamse rappers meldden. Al snel ging het met Bergwijn over zijn slaapkamer bij Oranje. "Met wie slaap je?"

Dit zijn nog eens diepgaande interviews pic.twitter.com/e9tZmwk8km — Martijn (@MartijnAFCA_) June 1, 2024

Bergwijn slaapt alleen of toch met security?

In principe slaapt de Ajacied alleen, al ligt de security om de hoek, zo doet Bergwijn uit de doeken. "En verwen je jezelf dan ook?", is de blijkbaar logische vervolgvraag. Bergwijn barst verlegen uit in lachen.

Bij Brobbey gaan de Broederliefde nog een stapje verder. Zij gaan straks Matchday maken, een programma van Supergaande. Supergaande is het Nederlandse artiestenduo Nesim El Ahmadi en Qucee. Dat duo maat komische video's en series op hun YouTube-kanaal. Broederliefde heeft in ieder geval de vrijheid gekregen om van alles te vragen. "Ben je met een lege zak gekomen?", is de dubbelzinnige vraag die de Ajax-spits krijgt te horen.

Brobbey kan het wel waarderen en gaat heel serieus in op de vraag. Daarna moet hij antwoorden of hij nou links- of rechtshandig is. De niet op zijn mondje gevallen Brobbey slaat gelijk toe: "Allebei!".

Brobbey over eten bij Nederlands elftal: 'Lekkere kippetjes'

Daar blijft het natuurlijk niet bij. Brobbey, Bergwijn en andere internationals hebben de tijd van hun leven lijkt het met de Broederliefde-mannen. Ook het eten bij het Nederlands elftal wordt niet onbesproken. "Lekkere kippetjes", aldus Brobbey.