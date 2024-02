Michael van Gerwen belooft verbetering in Premier League Darts: 'Weet dat ik veel beter kan'

Michael van Gerwen begon als titelhouder aan de Premier League Darts met een nederlaag in de kwartfinale van avond 1. De Nederlander verloor met 6-5 van Michael Smith. Donderdag staat de tweede speelavond op het programma in Berlijn en MvG belooft verbetering voor die wedstrijd.

Afgelopen weekeinde bereikte Van Gerwen nog de finale van The Masters, waarin Stephen Bunting uiteindelijk met 11-7 te sterk was. Donderdag speelt hij tegen Nathan Aspinall, die in Milton Keynes werd uitgeschakeld in de halve finale.

"Er kan nog veel meer van mij komen", benadrukte Van Gerwen aan de vooravond van de Premier League-avond in Duitsland. "Ik was de hele wedstrijd tegen Michael (Smith, red.) een beetje wankel, dat mag mij niet overkomen. Dat is heel simpel. Ik ben nog niet in vorm. Ik heb het hier en daar nog steeds moeilijk en ik weet dat ik veel beter kan", verzekerde MvG. "Je moet op de juiste momenten presteren. Ik heb nog veel te winnen, maar moet daar hard voor werken."