Nederlander Jeffrey de Graaf helpt Zweden met 120 gemiddeld langs Spanje op World Cup of Darts

Zweden is donderdagavond uit de startblokken gevlogen op de World Cup of Darts. Het dartkoppel in het felgele shirt won dankzij een Nederlander de openingswedstrijd.

In Groep K won Zweden met liefst 4-0 van Spanje. Dat was vooral te danken aan een Nederlander. Jeffrey de Graaf gooide ijzersterk en gaf zijn Spaanse tegenstanders Jose Justicia en Jesus Noguera nauwelijks kansen. Samen met Oskar Lukasiak gunde hij Spanje geen leg en pakte Zweden zo goed als zeker al een ticket voor de knock-outfase.

'Even wennen'

De Graaf komt al een flinke tijd uit voor Zweden. Hij is geboren en getogen Nederlander, maar vertrok naar Zweden voor de liefde. Daar woont hij al geruime tijd. Toch was het zijn debuut op de World Cup of Darts. Hij speelt dus in het geel van Zweden. "Even wennen", zo zei hij voorafgaand aan zijn partij tegen Viaplay.

𝗣𝗗𝗖 𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱 𝗖𝘂𝗽 𝗼𝗳 𝗗𝗮𝗿𝘁𝘀 𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽 𝗞



4️⃣ SWEDEN (98.56)🇸🇪

0️⃣ SPAIN (82.90)🇪🇸



📊 108.83 scoring average

🎙One 180

🎯80% checkout in darts

▪️100% in turns

💯One 100+ checkout

▪️100 pic.twitter.com/AKh7oNJUzA — PremiumDartdata (@PremiumDartData) June 27, 2024

Uitstekende wedstrijd

Van dat wennen was niks te zien. De Graaf gooide uitstekend en zag ook koppelmaat Lukasiak zijn zenuwen weggooien door de laatste leg te finishen en zo de zege in Groep K veilig te stellen. De Graaf gooide een gemiddelde van 120. De laatste wedstrijd tegen Gibraltar zou vrijdag ook geen probleem moeten zijn voor het Zweedse koppel. Alleen de groepswinnaar gaat door naar de volgende ronde.

SWEDEN STORM PAST SPAIN! 🇸🇪



Jeffrey de Graaf and Oskar Lukasiak are off to the perfect start in Group K, averaging just under 99 to complete a 4-0 whitewash of Spain!



📺 https://t.co/nh8y246ePn#WorldCupofDarts | Group K pic.twitter.com/ohtEAdiePz — PDC Darts (@OfficialPDC) June 27, 2024

'Halve' Nederlanders

Ook bij Noorwegen (Cor Dekker) en Amerika (Jules van Dongen) doen twee 'halve' Nederlanders mee aan de World Cup of Darts. Naast dus de 'echte' Nederlanders Michael van Gerwen en Danny Noppert.

Wales regerend kampioen

Op de World Cup of Darts spelen darters in koppels namens hun land tegen elkaar. Wales is de regerend kampioen, maar komt pas na de groepsfase in actie. Dat land is, samen met Nederland, Schotland en Engeland vrijgeloot voor de groepsfase.