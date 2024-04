F1-wereldkampioen verkoopt zeldzame McLaren waarvan er maar zeven zijn gemaakt

Tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen wil van zijn zeldzame McLaren P1 af, waarvan er slechts zeven zijn gemaakt. De wagen van de Fin gaat onder de hamer bij een veiling van Bonhams in Monaco op 10 mei. Het prijskaartje: tussen 1,5 en 2 miljoen euro.

En alsof dat niet genoeg is, wil Häkkinen de nieuwe eigenaar ook nog leren rijden in de McLaren P1. Dat is een eendaagse cursus op een locatie naar keuze van de nieuwe eigenaar. De nieuwe bestuurder zal dat nodig hebben ook, want het is niet eenvoudig om zo'n bak onder je gat te hebben. De McLaren tikt in 2,8 seconden de 100 kilometer per uur aan en de topsnelheid is zo'n 350 km/u.

McLaren P1 VP3

McLaren maakte in totaal 375 P1's, alleen die van Häkkinen is specialer. Die van de Fin is namelijk één van de zeven prototypes die ooit is gebouwd. Het gaat om het Validation Prototype 3, die diende als leidende auto in het duurzaamheidstestprogramma van het project. De koper krijgt ook een speciaal door McLaren gemaakt boekje waarin het belang van deze auto wordt geschetst. Ook was het nog eens de eerste McLaren ooit die Häkkinen in zijn bezit had en volledig was afgestemd op zijn specificaties.

Tweevoudig wereldkampioen

De Flying Finn werd in 1998 en 1999 wereldkampioen in een McLaren. In totaal reeds hij 133 grands prix voor die ploeg, waarin hij tot 20 overwinningen kwam. In 2001 maakt Häkkinen een einde aan zijn carrière. Vanaf 10 mei gaat zijn McLaren P1 (VP3) onder de hamer in Monaco.