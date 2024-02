Formule 1 | GP China 2024: zo laat komt Max Verstappen in actie

De Grand Prix van China keert voor het eerst sinds 2019 terug in de Formule 1. Vanwege de uitbraak van de coronapandemie in 2020 en de naweeën daarvan moest China het tot dit jaar zonder GP doen. Lees hier alles over het circuit en het programma met de eerste sprintrace van het seizoen.

Voor het eerst sinds 2019 wordt er weer een Grand Prix in Shanghai gereden. In dat jaar troefde Lewis Hamilton zijn toenmalige teamgenoot Valterri Bottas af in de strijd om de zege. Max Verstappen eindigde als vierde. Pierre Gasly die toentertijd ook voor Red Bull reed, werd zesde.

Van 2020 tot en met 2023 werd de GP van China vervangen door de Grand Prix van Emilia-Romagna in Italië. Hamilton won deze GP in 2020, waarna Verstappen twee keer de eerste plaats bemachtigde in 2021 en 2022. Vorig jaar werd de race afgelast. Vanwege noodweer in de regio stond het circuit onder water.

Het Shanghai International circuit

De GP van China wordt gereden op het Shanghai International circuit. Bijzonder aan dit circuit is dat de vorm vanuit de lucht gezien gebaseerd is op het Chinese teken 上 (Shang). Het circuit bestaat uit zestien bochten en twee lange rechte stukken.

Het circuit heeft een lengte van 5,451 kilometer. De GP bestaat uit 56 rondes waardoor de race een totale lengte heeft van 305.066 kilometer. Het record voor de snelste ronde dateert uit 2004. Michael Schumacher reed toen een tijd van 1:32.238.

Het Shanghai International circuit © Formula1.com

Programma GP China 2024

In het schema hieronder zie je het programma voor de GP in Shanghai met Nederlandse tijden. Naast een vrije training en de kwalificatie wordt er in dit weekend ook een sprintrace gereden. Die gaat over 100 kilometer en duurt ongeveer 30 minuten, met een uitloop tot maximaal een uur.

De sprint shootout bepaalt de startopstelling voor de sprintrace. In de shootout wordt hetzelfde format van de traditionele kwalificatie gebruikt. Deze bestaat dus uit drie delen. De sessietijden zijn wel wat korter: Q1 duurt 12 minuten, Q2 10 minuten en Q3 acht minuten.