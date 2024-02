Formule 1 | GP Emilia Romagna 2024: zo laat komt Max Verstappen in actie

De Formule 1 meldt zich in mei 2024 in Imola voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. Vorig seizoen werd de race in Italië afgelast wegens noodweer. Lees hier alles over het circuit en het programma.

De Grand Prix Emilia-Romagna werd in 2020 toegevoegd aan het Formule 1 seizoen als vervanging van de GP van Shanghai. Wegens de coronapandemie kon de race in China niet plaats vinden. Dit seizoen keerde de F1 terug in Shanghai, maar ook in Imola wordt dit jaar een GP gehouden.

Lewis Hamilton won de GP van Emilia-Romagna in 2020, waarna Verstappen twee keer de eerste plaats bemachtigde in 2021 en 2022. In dat laatste jaar won Verstappen ook de sprintrace. Vorig jaar werd de race afgelast, omdat het circuit onder water stond na noodweer.

Formule 1-kalender 2024 | Max Verstappen begint op een zaterdag Wie naar de kalender van het nieuwe Formule 1-seizoen kijkt, ziet bij de eerste twee races iets bijzonders: Max Verstappen rijdt niet op zondag, maar op zaterdag! In dit artikel leggen we uit waarom dat is en zie je de hele kalender voor de Formule 1-races in 2024.

Het circuit van Imola

Het circuit van Imola, eigenlijk het Autodromo Enzo e Dino Ferrari heeft een rijke Formule 1-historie. Met name het gitzwarte weekend in 1994 met twee dodelijke ongevallen van Roland Ratzenberger en Ayrton Senna staat in het geheugen gegrift. Hierna werd het circuit aangepast om de veiligheid beter te kunnen garanderen.

Het circuit heeft een lengte van 4,909 kilometer. De GP bestaat uit 63 rondes waardoor de race een totale lengte heeft van 309.409 kilometer. In 2020 reed Lewis Hamilton de snelste ronde ooit op het circuit van Imola met een tijd van 1:32.238.

Het Autodromo Enzo e Dino Ferrari © Formula1.com

Programma GP Italië 2024

In het schema hieronder zie je het complete programma voor de GP in Italië.