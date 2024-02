Formule 1 | GP Qatar 2024: lees hier hoe laat Max Verstappen in actie komt

De Grand Prix van Qatar keerde vorig seizoen terug na een jaar van afwezigheid. De race staat op 1 december op de Formule 1-kalender. Lees hier alles over het circuit en het programma, inclusief een sprintrace.

De Grand Prix van Qatar werd voor het eerst verreden in 2021 in de plaats Lusail. Een jaar later ging de race niet door vanwege het WK voetbal dat in 2022 in Qatar plaats vond. Sinds vorig seizoen is de GP weer onderdeel van het Formule 1-wereldkampioenschap.

Vorig seizoen was de GP van Qatar de zeventiende race in het F1-kampioenschap. Op het Lusail International Circuit verzekerde hij zich van zijn derde wereldkampioenschap. Sergio Pérez crashte tijdens de sprintrace waardoor hij ook theoretisch geen bedreiging meer vormde voor de wereldtitel van zijn teamgenoot. De GP werd gewonnen door Verstappen. De twee McLaren coureurs maakten het podium compleet: Oscar Piastri werd tweede en Lando Norris derde.

Formule 1-kalender 2024 | Max Verstappen begint op een zaterdag Wie naar de kalender van het nieuwe Formule 1-seizoen kijkt, ziet bij de eerste twee races iets bijzonders: Max Verstappen rijdt niet op zondag, maar op zaterdag! In dit artikel leggen we uit waarom dat is en zie je de hele kalender voor de Formule 1-races in 2024.

Het Lusail International Circuit

Het Lusail International Circuit ligt net buiten de plaats Lusail, ten noorden van Doha. Het circuit was oorspronkelijk bedoeld voor motorsportwedstrijden. Het is een snel circuit met één lang recht stuk en veel snelle bochten. De eerste bocht aan het einde van het rechte stuk biedt een ideale inhaalmogelijkheid voor de coureurs.

De GP van Qatar wordt gereden in 57 rondes van 5,419 kilometer en heeft dus een totale afstand van 308,611. Max Verstappen reed vorig jaar de snelste ronde ooit op het circuit met een tijd van 1:24,319.

Het Lusail International Circuit © Formula1.com

Programma GP Qatar 2024

In het schema hieronder zie je het programma voor de GP in Qatar met Nederlandse tijden. Naast de vrije training en kwalificatie wordt er in dit weekend ook een sprintrace gereden. De sprintrace is een race over 100 kilometer en duurt ongeveer 30 minuten, met een uitloop tot 60 minuten.

De sprint shootout bepaalt de startopstelling voor de sprintrace. In de shootout wordt hetzelfde format van de traditionele kwalificatie gebruikt. Deze bestaat dus uit drie delen. De sessietijden zijn wel wat korter: Q1 duurt 12 minuten, Q2 10 minuten en Q3 acht minuten.