Lando Norris krabbelt terug na dreigement richting Max Verstappen: 'Stond er niet achter'

De kou tussen Lando Norris en Max Verstappen is al een tijdje uit de lucht. Dat zei de Britse coureur van McLaren in aanloop naar zijn thuisrace op Silverstone aanstaande zondag. De vorige race in Oostenrijk eindigde Norris zonder punten na een touché met de Nederlander, die daar ook de schuld van kreeg. Norris spuwde heel wat vuur richting Verstappen, maar heeft daar nu spijt van.

Norris wilde buitenom in bocht 3 op de Red Bull Ring, Verstappen had de binnenbocht. Het gevolg van de crash: een lekke band voor Norris en nul punten. Na afloop was de Engelsman woest en eiste hij excuses van Verstappen, anders verloor hij 'een hoop respect voor hem'. "Ik heb daar dingen geroepen uit frustratie. Gereageerd op emotie, meteen na de race. En ik heb daar een paar dingen gezegd waar ik eigenlijk niet helemaal achter sta", zei Norris in Engeland.

Geen excuses nodig

Norris en Verstappen hebben gesproken. "Of hij zijn excuses aangeboden heeft? Ach, ik denk niet dat dat echt hoefde, als ik eerlijk ben. Het was eigenlijk best wel een klein, lullig incident, na het kleinste contactmoment dat we konden hebben, weliswaar met vervelende gevolgen voor mij. Maar Max hoeft zijn excuses niet aan te bieden, ik verwacht niks van hem", ging hij verder.

Norris genoot naar eigen zeggen van het gevecht met de koploper in de WK-stand. "Het was op het randje, maar precies zoals ik het graag zie. Alleen is het jammer hoe het voor mij afgelopen is. Maar we hebben gesproken, het incident uitvoerig besproken en hebben allebei weer zin in dit weekend", verzekerde Norris, die niet verwacht dat Verstappen en hij de duels vanaf nu anders gaan aanpakken. "Juist Max heeft weer een heel andere manier van racen vergeleken met anderen. Waarschijnlijk een van de redenen waarom hij zo’n kampioen is."

Grand Prix van Groot-Brittannië

Norris en Verstappen moeten voor het derde weekend op rij aan de bak, na de GP's van Spanje en Oostenrijk. Verstappen zal ongetwijfeld geen warm welkom krijgen op Silverstone, waar hij eerder al werd uitgejouwd. Zo ziet het weekend eruit: