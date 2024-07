Live Formule 1, GP van Groot-Brittannië | Max Verstappen wint een plekje bij goeie start

Max Verstappen start zondag vanaf de vierde plaats bij de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone. Het thuispubliek zal hopen dat hij niet hoger dan die plek gaat eindigen, want voor hem staan drie Britten. Verstappen kan echter hoop putten uit een historische race op het circuit in Engeland. Volg hier live de race.

2/52: Gasly heeft niet kunnen racen. Hij moest zijn opwarmrondje afbreken omdat er problemen waren met zijn auto. Alpine krijgt de wagen niet meer aan de praat en meldt schakelbakproblemen. De Fransman is de eerste uitvaller op Silverstone. Verstappen moet vanaf P3 de Mercedessen even laten gaan.

1/52: Verstappen gaat buitenlangs in de eerste ronde en pakt meteen een McLaren en gaat naar P3. De Mercedessen van Russell en Hamilton vechten ook om plek 1 en Verstappen haakt aan, met de twee oranje auto's vlak achter zich.

Formation Lap: alle rijders zijn van hun plek op Silverstone voor het opwarmrondje. In Oostenrijk ging het nog mis bij de start, toen fotografen op plekken stonden waar dat niet mocht. Toen kwam er nóg een opwarmrondje en werd de race één rondje korter. Pierre Gasly komt niet door het opwarmrondje en moet de pits in. Er zijn problemen met zijn auto.

Britten voor Verstappen

Verstappen had het zaterdag de hele kwalificatie lastig en dat kwam mede door schade aan zijn vloer. De leider in de WK-stand kwam niet verder dan de vierde tijd. Dat zorgde voor grote vreugde op de tribunes, want George Russell pakte voor het thuispubliek pole position. Om het Britse feestje compleet te maken zette Lewis Hamilton de tweede tijd neer en Lando Norris de derde.

Verstappen won al eens vanaf plek 4

Het is echter de vraag of het thuispubliek daar heel blij mee moet zijn. In 2020 werd op Silverstone namelijk de 70th Anniversary Grand Prix gehouden ter ere van de eerste Formule 1-race ooit in 1950. Die werd op hetzelfde circuit gehouden. Het was ook de laatste keer dat Verstappen op Silverstone vanaf de vierde plek moest starten.

Net als zondag stond Mercedes toen op de eerste twee plekken. Valtteri Bottas had pole en Hamilton startte vanaf de tweede plek. Nico Hulkenberg kwalificeerde zich verrassend als derde in zijn Racing Point. Mercedes was in de kwalificatie bijna een seconde sneller dan de rest van het veld, maar Verstappen toonde zijn talent en was in de race verrassend de beste.

Pikant duel

Verstappen zal hopen op een herhaling van dat scenario om het feestje van het Britse publiek te verpesten. De Nederlander moet dan wel drie Britten voorbij en hij start zondag naast Norris. Dat is pikant na hun gezamenlijke crash vorige week bij de Grand Prix van Oostenrijk.

De drievoudig wereldkampioen zal het zoals wel vaker alleen moeten gaan doen. Waar hij om zich heen twee Mercedessen en twee McLarens ziet, staat zijn eigen teamgenoot bijna helemaal achteraan. Sergio Pérez vloog er tijdens de kwalificatie af en moet vanaf de laatste plaats gaan starten.

Startopstelling Grand Prix van Groot-Brittannië